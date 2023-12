Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Khan Junis nach dem israelischen Beschuss am Montag

Die Armee habe im Norden des Gazastreifens »stark« und »gründlich« gekämpft und werde dies auch im Süden der Küstenenklave tun. Dies erklärte am Sonntag Israels Generalstabschef Herzl Halewi, nachdem die vor rund fünf Wochen begonnene Bodenoffensive auf den Süden des abgeriegelten Gebiets ausgeweitet worden war. Schon am Sonntag morgen war die Bevölkerung aufgefordert worden, bestimmte Regionen, insbesondere in Khan Junis, zu verlassen und noch weiter in Richtung der ägyptischen Grenze zu fliehen. Zugleich nahmen am Wochenende auch die israelischen Bombardierungen des südlichen Gazastreifens, wo sich inzwischen 1,8 Millionen Menschen aufhalten, an Intensität zu. Bis zum »totalen Sieg«, so Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag, werde man die Hamas bekämpfen. Allerdings gab Armeesprecher Jonathan Conricus am Montag früh zu, die Hamas sei auch im Norden des Gazastreifens, wo bereits fast 16.000 Menschen bei den Bombardements ihr Leben verloren haben, »nicht vollständig militärisch besiegt«.

Derweil wird die Gefahr einer Eskalation zum regionalen Krieg immer größer: Im Jemen bekannte sich am Sonntag die Ansarollah zu Drohnen- und Raketenangriffen auf die zwei »israelischen« Schiffe »Unity Explorer« und »Number Nine« in der Bab-al-Mandab-Meerenge. Die Seestraße verbindet das Rote Meer mit dem Indischen Ozean und ist von herausragender Bedeutung für den weltweiten Seehandel, insbesondere für den Transport von Rohöl. Zuvor war auch ein unter Flagge der Bahamas fahrender Frachter, der dem britisch-israelischen Staatsbürger Dan David Ungar gehört, unter Beschuss geraten. Schon vergangene Woche hatten die De-facto-Herrscher des Nordjemen angekündigt, ihre Angriffe auf Schiffe mit Israel-Bezug auszuweiten, sobald die Waffenruhe in Gaza ende. Die »USS Carney«, ein Zerstörer der US-Marine, schoss am Sonntag in Reaktion auf Notrufe der angegriffenen Schiffe mehrere Ansarollah-Drohnen ab. Ob das Kriegsschiff selbst auch Ziel der Angriffe war, sei nicht klar, so das US-Zentralkommando (Centcom).

Ein direktes militärisches Eingreifen der USA droht zunehmend auch im Irak. Dort wurden am Sonntag bei einem US-amerikanischen Luftangriff in der Nähe von Kirkuk fünf Kämpfer der im Oktober gegründeten Koalition »Islamischer Widerstand im Irak« getötet. Der US-Angriff erfolgte nur einen Tag, nachdem Iraks Premier Mohammed Schia Al-Sudani gegenüber US-Außenminister Anthony Blinken verdeutlicht hatte, dass Bagdad »jegliche Angriffe auf irakischem Staatsgebiet« ablehnt.

Der »Islamische Widerstand im Irak« setzt sich vorwiegend aus Gruppen der mit dem Iran verbündeten Volksmobilisierungskräfte (Al-Haschd Al-Schaabi) zusammen. Seit Beginn des Gazakriegs hat die Koalition über 70 Angriffe auf US-Militärbasen im Irak und in Syrien durchgeführt, sich aber – wie die libanesische Hisbollah – während der einwöchigen Waffenruhe zurückgehalten. Ihr explizites Ziel ist die Vertreibung der US-Truppen aus der Region.