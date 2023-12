Ariana Cubillos/AP/dpa Stimmabgabe in Caracas: Die meisten Venezolaner unterstützen wohl die Angliederung (3.12.2023)

In einem Referendum mit fünf Fragen hat die Bevölkerung Venezuelas den Anspruch ihres Landes auf die rohstoffreiche Region Essequibo im Nachbarstaat Guyana bestätigt. Wie die Wahlbehörde CNE am am Sonntag abend (Ortszeit) mitteilte, bejahten knapp 96 Prozent der Teilnehmer die Frage, ob ein neuer venezolanischer Bundesstaat namens Guayana Esequiba geschaffen werden soll. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei rund 51 Prozent. Laut Referendum sollen nun Pläne entwickelt werden, den Bewohnern dieses Territoriums die »venezolanische Staatsbürgerschaft und venezolanische Personalausweise, in Übereinstimmung mit dem Genfer Abkommen von 1966 und dem Völkerrecht« auszuhändigen.

Fast 98 Prozent stimmten der Aussage zu, dass »der Pariser Schiedsspruch von 1899«, der den Konflikt bis heute vertagte »in betrügerischer Weise auferlegt wurde«. Die Verhandlungen sollen nun auf dem Genfer Abkommen von 1966 fußen, das als ein vorübergehendes Abkommen dazu gedacht war, zu einer endgültigen Lösung zu führen.

Guyana hatte den Streit 2018 dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt. Der urteilte am Freitag, Venezuela solle das Referendum »nicht fortsetzen« und wies dazu an, »jede Handlung zu unterlassen, die die gegenwärtige Lage in dem strittigen Gebiet ändern würde«. Im Referendum lehnten es über 95 Prozent ab, die Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshof zu dieser Frage anzuerkennen.

Guyanas Regierung bezeichnete das Referendum als Bedrohung seiner Sicherheit und des Friedens. Die ölreiche Region Essequibo beinhaltet das gesamte Staatsgebiet westlich des Flusses Esequibo. Der US-Konzern Exxon Mobil fördert seit 2018 Öl in der Region und hofft, sich weitere Konzessionen sichern zu können. Bis 2035 könnten rund 1,7 Millionen Barrel Öl täglich gefördert werden. Vor dem Hintergrund dieser Ölkonzessionen bezeichnete Venezuelas Präsident Nicolás Maduro Guyanas Präsidenten Irfaan Ali als »Sklaven von Exxon Mobil«. Der drohte darauf mit dem Bau von US-Militärbasen an der Grenze. Brasilien »intensivierte« derweil seine Militärpräsenz im Norden, wie das Verteidigungsministerium bekannt gab.