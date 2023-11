Nestlé will in Brasilien 1,2 Milliarden US-Dollar investieren

Hannah McKay/Reuters Werden bald in Brasilien produziert: Kitkat-Schokoriegel

Sao Paulo. Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé will bis Ende 2025 in Brasilien rund 1,2 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seines Geschäfts und seiner Produktionskapazitäten investieren. Geplant seien etwa der Bau einer neuen Purina-Fabrik in Südbrasilien und eine neue Kitkat-Produktionslinie in der Fabrik in Cacapava, teilte Nestlé am Mittwoch mit. Brasilien ist der drittgrößte Markt des Konzerns. Der Lebensmittelweltmarktführer hatte im September eine Mehrheit am brasilianischen Edelschokoladehersteller Grupo CRM erworben. (Reuters/jW)