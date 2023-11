Nach Signa-Pleite: Verdi fordert neuen Eigentümer für Galeria

Thomas Banneyer/dpa

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat sich nach dem Insolvenzantrag der Signa Holding für einen neuen Eigentümer bei der Signa-Tochter Galeria Karstadt-Kaufhof ausgesprochen. »Klar ist, dass ein Eigentümer, der Kompetenz in der Handelsbranche mitbringt, eine gute Lösung bei Galeria wäre«, sagte Corinna Groß, Verdi-Bundesfachgruppenleiterin Handel am Mittwoch. Die Hiobsbotschaften bei Signa sorgten bei den Beschäftigten von Galeria für Unruhe, fügte sie hinzu: »Sie wollen Jobsicherheit und eine planbare Perspektive.« Verdi werde zudem darauf pochen, dass die Tarifeinigung bei Galeria von Anfang November eingehalten werde. Verdi hatte in Gesprächen mit dem Management Sonderzahlungen in Höhe von 500 Euro für die 12.500 Beschäftigten durchsetzen können.

Galeria erwarte zunächst keine negativen Auswirkungen des Insolvenzantrag der Signa Holding, hatte es in Unternehmenskreisen geheißen. Der Warenhauskonzern warte nach dem Antrag am Handelsgericht Wien den geordneten Prozess ab. (Reuters/jW)