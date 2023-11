Indien: Alle Arbeiter nach Tunneleinsturz in Uttarakhand befreit

Francis Mascarenhas/Reuters

Neu Delhi. Zweieinhalb Wochen nach dem Teileinsturz eines Tunnels in Indien sind alle 41 eingeschlossenen Arbeiter befreit worden. Ein Rohr von nur 90 Zentimetern Durchmesser musste gebohrt worden, durch das die Männer am Dienstag abend (Ortszeit) auf rollbaren Tragen in die Freiheit gebracht wurden. Behördensprechern zufolge gehe es den Männern auf den ersten Blick gesundheitlich gut, wie der Sender NDTV berichtete. Die Arbeiter hätten erschöpft gewirkt, aber gelächelt.

Tagelang hatten die Eingeschlossenen zunächst nur über eine sehr enge Röhre eine Verbindung zur Außenwelt. Durch diese erhielten sie Sauerstoff, Trockenfrüchte, Popcorn, Wasser und Medikamente wie Antidepressiva. Berichten zufolge litten sie in ihrem Gefängnis unter dem Berg an Kopfschmerzen, Verstopfung und an Platzangst. Später konnten die Retter eine breitere Röhre anlegen. Damit gab es seit vergangener Woche wieder warme Mahlzeiten für die Männer: Gerichte aus Reis und Linsen, Fladenbrot, Gemüse und Früchte. Auch konnten die Arbeiter mittels einer Kamera direkt mit den Helfern kommunizieren und Mitteilungen an ihre Angehörigen durchgeben. Der Unglücksort befindet sich nahe der Kleinstadt Uttarkashi im Himalaya-Bundesstaat Uttarakhand. Der Tunnel sollte die Verkehrsverbindungen dorthin verbessern.

Vor dem Tunneleingang die erleichterten und überglücklichen Familien, die teils von weit her angereist waren und sehnlichst auf gute Nachrichten gewartet hatten. Sie habe ihm frische Kleider mitgebracht, sagte die Ehefrau eines der Arbeiter örtlichen Medien. Die Mutter eines anderen erklärte, sie werde ihm als erstes Reispudding und frittiertes Brot zubereiten. Die meisten Betroffenen sind Wanderarbeiter aus besonders armen Bundesstaaten, die weit weg von ihren Familien arbeiten und Geld an ihre Angehörigen in die Heimatorte schicken.

Der 4,5 Kilometer lange, im Bau befindliche Autobahntunnel war am 12. November nach einem Erdrutsch teilweise eingestürzt. Die Männer verschwanden 200 Meter vom Eingang entfernt hinter riesigen Massen von Geröll. Sie steckten in einem offenbar rund 8,5 Meter hohen und zwei Kilometer langen Raum fest. Seit Tagen standen Krankenwagen bereit, um die Männer zur Betreuung in eine Klinik bringen zu können. Dort hatte das Personal bereits 41 Betten mit Bettlaken und warmen Wolldecken vorbereitet.

Die Behörde, die sich in dem Land um Autobahnen kümmert, will bei allen 29 Tunnels, die sich derzeit im Bau befinden, Sicherheitsprüfungen durchführen. (dpa/jW)