Sierra Leone: Regierung spricht von Putschversuch

Umaru Fofana/File Photo/Reuters Vizepräsident Mohamed Juldeh Jalloh (2. v. r.) am Montag im zentralen Gefängnis Pademba Road in Freetown, nachdem Unbekannte die Haftanstalt und eine Armeekaserne attackiert hatten

Freetown. Die Regierung im westafrikanischen Sierra Leone hat den Gewaltausbruch in der Hauptstadt Freetown am Wochenende als versuchten Staatsstreich eingestuft. Die Männer, die am Sonntag die Hauptkaserne und Gefängnisse in der Hauptstadt Freetown angegriffen hatten, sollen laut vorläufigen Ermittlungen beabsichtigt haben, die Regierung zu stürzen. Dies erklärten hochrangige Beamte, wie die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag berichtete. Laut Informationsministerium wurden 13 Militärangehörige und ein Zivilist festgenommen. »Wir untersuchen einen gescheiterten Putschversuch«, sagte der Generalinspekteur der Polizei, Fayia Sellu, auf einer Pressekonferenz. Weitere Ermittlungen sollten demnach das Ausmaß und weitere Beteiligte feststellen.

Am Sonntag morgen war es in dem Waffenlager in der Nähe der Residenz von Präsident Julius Maada Bio zu Schusswechseln gekommen. Unbekannte griffen auch mehrere Haftanstalten an, einschließlich eines Hochsicherheitsgefängnisses, wobei Hunderte Gefangene entkommen konnten. Mindestens 16 Sicherheitskräfte wurden der Regierung zufolge getötet. Bio hatte den rund 8,8 Millionen Einwohnern des Küstenstaats noch am Sonntag versichert, die Ruhe sei wiederhergestellt und seine Regierung »entschlossen, die Demokratie in Sierra Leone zu schützen«.

In Sierra Leone hatte die Polizei bereits im Juli ranghohe Offiziere wegen der Vorbereitung eines Aufstands festgenommen. Kurz zuvor war Bio trotz einer schweren Wirtschaftskrise wiedergewählt worden. (dpa/jW)