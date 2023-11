Frankreichs Regierung verbietet drei Neonazi-Gruppen

Charles Platiau/Reuters

Paris. In Frankreich hat Innenminister Gerald Darmanin das Verbot von drei Neonaziorganisationen angekündigt, wie der Deutschlandfunk am Dienstag berichtete. Die Entscheidung fiel damit wenige Tage, nachdem rund 100 rechte Schläger in Roman-sur-Isère aufmarschiert waren, um den Tod eines 16jährigen zu rächen. Nach Behördenangaben griffen die mit Nahkampfwaffen ausgestatteten Faschisten die mehrheitlich muslimischen Einwohner an und lieferten sich Straßenkämpfe mit uniformierten Beamten.

Der Jugendliche war vor zehn Tagen bei einem Dorffest erstochen worden. Bei den Tätern soll es sich Zeugenberichten zufolge um junge Männer mit einem Migrationshintergrund handeln. Am Wochenende sollen Mitglieder der drei Organisationen, die nun im Fokus der französischen Behörden stehen, daran teilgenommen haben. Eine der drei Gruppen nennt sich »Division Martel«. Der Name spielt auf einen neonazistischen, antiarabischen Zusammenschluss aus den 1970er und 80er Jahren an, der für zahlreiche Bombenanschläge verantwortlich gemacht wird. (jW)