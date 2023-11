USA: Oligarch Koch unterstützt Kandidatin Haley

Brian Snyder/File Photo/Reuters Nimarata Nikki Haley auf Wahlkampftour (Hooksett, 20.11.2023)

Washington. Inmitten der parteiinternen Vorwahlen hat der einflussreiche US-Oligarch Charles Koch offiziell Nimarata Nikki Haley, Bewerberin der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur, seine Unterstützung ausgesprochen. Die 51jährige sei »die beste Wahl für unser Land«, erklärte der Erdölmagnat Koch am Dienstag im Namen der reaktionären Stiftung »Americans for Prosperity« (AFP). Die einstige Gouverneurin des Bundesstaates South Carolina und frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen könne eine neue politische Ära einleiten, die in anderthalb Monaten startenden Vorwahlen der Republikanerpartei gewinnen und Präsidenten Joseph Biden bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 besiegen, schrieb eine ranghohe Vertreterin der AFP, Emily Seidel, in einem Memo.

Halex hatte in Umfragen zum Vorwahlrennen der Republikaner zuletzt deutlich an Zustimmung gewonnen und streitet inzwischen mit Floridas faschistischem Gouverneur Ron DeSantis um den zweiten Platz hinter Donald Trump. Das Wahlkampfteam von DeSantis reagierte am Dienstag sarkastisch auf die Unterstützung des Koch-Netzwerks für Haley. »Jeder Dollar« für deren Wahlkampf sei in Wirklichkeit ein Dollar für Trump, weil Haley keine Chance gegen den Expräsidenten habe. (AFP/jW)