programı XXIX. Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı
Dünyanın sahibi kim?
Bertolt Brecht yaklaşık 90 yıl önce yazdığı "Dayanışma Şarkısı "nda barış ve ilerlemeye yönelik akut tehditler üzerine düşünmüş ve şöyle formüle etmişti: "İlerleyin ve asla unutmayın ve soruyu somut olarak sorun, açlıktan ölürken ve yemek yerken: Yarın kimin yarınıdır? Dünya kimin dünyası?" Bu satırlar güncelliğinden hiçbir şey kaybetmedi; aksine, sorulan sorular her zamankinden daha acil. Kapitalizm, insanlar ve çevre için tüm yıkıcı sonuçlarıyla birlikte engellenmeden hüküm sürmeye devam ederse gezegenimizde ve gezegenimize ne olacak? İklimi korumak için acilen ihtiyaç duyulan kaynakların bunun yerine silahlanmaya ve savaşlara aktarılması ne anlama geliyor? Konuşmacılarımız bu distopik gelişmeleri durdurmak için hangi siyasi yaklaşımların ve bilimsel bulguların mevcut olduğunu araştıracaklar. Bunu yapmak için, sistemik soru hakkında, üretici güçlerin gelişimini azınlığın kârı yerine çoğunluğun çıkarları doğrultusunda kullanmak için farklı üretim ilişkilerine duyulan ihtiyaç hakkında konuşmamız gerekiyor.
Sunumlar, saat 11'den itibaren
Ignacio Ramonet (İspanya), gazeteci, medya bilimci ve küreselleşme-eleştirel ağ ATTAC'ın onursal başkanı
Aklın çöküşü, irrasyonalizm ve faşistleşme: iktidarı ele geçirmek için sağcı stratejiler
Theodora Pius (Tanzanya), ulusal çiftçi grupları ağında aktif
Çevresel yıkım, militarizasyon ve sosyal bozulma: neoliberal iktidarı sürdürmek için kaynakların sömürülmesi
Fikrejesus Amahazion (Eritre), Afrika Boynuzu'nda araştırmacı, Afrika'nın kalkınması, insan hakları ve siyasi ekonomi konularında uzman
Başka bir dünya mümkün: herkesin yararı için tutarlı bir dekolonizasyon
Sevda Karaca (Türkiye), Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Sistemik soruyu yanıtlamak: Bir alternatif olarak sosyalizm
N. N. (Küba)
Batı emperyalizminin hegemonya kaybı: İç-emperyalist çelişkiler ve savaş
Torkil Lauesen (Danimarka), yazar ve 1970'ler ve 1980'lerde Küresel Güney'deki hareketleri destekleyen Blekingegade grubunun eski üyesi
Kum dişlilerin içine nasıl girer? Direniş, pratik dayanışma ve günümüzde anti-emperyalizm
Yazar, siyasi mahkum Mumia Abu-Jamal'ın (ABD) mesajı
Yazar ve en başından beri Mumia aktivisti olan Julia Wright (ABD) tarafından takdim edilecek
Orta Doğu'da adil bir barış için manifesto
ile: Jeremy Corbyn (Büyük Britanya), İşçi Partisi eski lideri
Kültürel program
Performans:
"Mumyalar. Rock grubu için kantat" film uyarlaması, ardından Dieter Klemm (Floh) ve Claudia Opitz, Sebastian Köpcke (film yapımcısı) ile bir tartışma
Görsel-işitsel konser:
Daniel Osorio (Şilili besteci) ve Musikandes ile "Unutmuyoruz"
Saat 18.30'dan itibaren panel
Sağı kim durduracak?
Sol güçlerin temizlediği meydanlarda, bu ülkede de gericilik yayılıyor. AfD ve benzerleri sosyal demagoji ve barış söylemleriyle başarılı bir şekilde oy kazanıyor ve burjuva partilerini baskı altına alıyor. Aşırı sağcı güçlerin tehditkâr ilerleyişi ve gündemlerinin iktidar tarafından benimsenmesi nasıl durdurulabilir? Anti-faşistler şu anda hangi teorik ve siyasi ittifak zorluklarıyla karşı karşıya?
Gerd Wiegel
Siyaset bilimci, DGB federal yönetim kurulunda "Demokrasi, göç ve ırkçılık karşıtı politika" bölüm başkanı, junge Welt yazarı
Żaklin Nastić
BSW, 2017'den beri Federal Meclis Üyesi
Alev Bahadır
Gazeteci, DIDF yönetim kurulu üyesi
Luca Stüven
Komünizm üzerine bakış açısı
Moderasyon: Stefan Huth, junge Welt Genel Yayın Yönetmeni
Saat 20.00:
Enternasyonal'i birlikte söyleme
Konferans dilleri: İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Almanca (simültane çeviri)
Program sürekli olarak güncellenecektir.
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