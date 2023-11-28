programı XXIX. Uluslararası Rosa Luxemburg Konferansı

Dünyanın sahibi kim?

Bertolt Brecht yaklaşık 90 yıl önce yazdığı "Dayanışma Şarkısı "nda barış ve ilerlemeye yönelik akut tehditler üzerine düşünmüş ve şöyle formüle etmişti: "İlerleyin ve asla unutmayın ve soruyu somut olarak sorun, açlıktan ölürken ve yemek yerken: Yarın kimin yarınıdır? Dünya kimin dünyası?" Bu satırlar güncelliğinden hiçbir şey kaybetmedi; aksine, sorulan sorular her zamankinden daha acil. Kapitalizm, insanlar ve çevre için tüm yıkıcı sonuçlarıyla birlikte engellenmeden hüküm sürmeye devam ederse gezegenimizde ve gezegenimize ne olacak? İklimi korumak için acilen ihtiyaç duyulan kaynakların bunun yerine silahlanmaya ve savaşlara aktarılması ne anlama geliyor? Konuşmacılarımız bu distopik gelişmeleri durdurmak için hangi siyasi yaklaşımların ve bilimsel bulguların mevcut olduğunu araştıracaklar. Bunu yapmak için, sistemik soru hakkında, üretici güçlerin gelişimini azınlığın kârı yerine çoğunluğun çıkarları doğrultusunda kullanmak için farklı üretim ilişkilerine duyulan ihtiyaç hakkında konuşmamız gerekiyor.

Sunumlar, saat 11'den itibaren

Ignacio Ramonet (İspanya), gazeteci, medya bilimci ve küreselleşme-eleştirel ağ ATTAC'ın onursal başkanı

Aklın çöküşü, irrasyonalizm ve faşistleşme: iktidarı ele geçirmek için sağcı stratejiler

Theodora Pius (Tanzanya), ulusal çiftçi grupları ağında aktif

Çevresel yıkım, militarizasyon ve sosyal bozulma: neoliberal iktidarı sürdürmek için kaynakların sömürülmesi



Fikrejesus Amahazion (Eritre), Afrika Boynuzu'nda araştırmacı, Afrika'nın kalkınması, insan hakları ve siyasi ekonomi konularında uzman

Başka bir dünya mümkün: herkesin yararı için tutarlı bir dekolonizasyon

Sevda Karaca (Türkiye), Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Sistemik soruyu yanıtlamak: Bir alternatif olarak sosyalizm

N. N. (Küba)

Batı emperyalizminin hegemonya kaybı: İç-emperyalist çelişkiler ve savaş

Torkil Lauesen (Danimarka), yazar ve 1970'ler ve 1980'lerde Küresel Güney'deki hareketleri destekleyen Blekingegade grubunun eski üyesi

Kum dişlilerin içine nasıl girer? Direniş, pratik dayanışma ve günümüzde anti-emperyalizm

Yazar, siyasi mahkum Mumia Abu-Jamal'ın (ABD) mesajı

Yazar ve en başından beri Mumia aktivisti olan Julia Wright (ABD) tarafından takdim edilecek

Orta Doğu'da adil bir barış için manifesto

ile: Jeremy Corbyn (Büyük Britanya), İşçi Partisi eski lideri

Kültürel program

Performans:

"Mumyalar. Rock grubu için kantat" film uyarlaması, ardından Dieter Klemm (Floh) ve Claudia Opitz, Sebastian Köpcke (film yapımcısı) ile bir tartışma



Görsel-işitsel konser:

Daniel Osorio (Şilili besteci) ve Musikandes ile "Unutmuyoruz"



Saat 18.30'dan itibaren panel

Sağı kim durduracak?

Sol güçlerin temizlediği meydanlarda, bu ülkede de gericilik yayılıyor. AfD ve benzerleri sosyal demagoji ve barış söylemleriyle başarılı bir şekilde oy kazanıyor ve burjuva partilerini baskı altına alıyor. Aşırı sağcı güçlerin tehditkâr ilerleyişi ve gündemlerinin iktidar tarafından benimsenmesi nasıl durdurulabilir? Anti-faşistler şu anda hangi teorik ve siyasi ittifak zorluklarıyla karşı karşıya?

Gerd Wiegel

Siyaset bilimci, DGB federal yönetim kurulunda "Demokrasi, göç ve ırkçılık karşıtı politika" bölüm başkanı, junge Welt yazarı

Żaklin Nastić

BSW, 2017'den beri Federal Meclis Üyesi

Alev Bahadır

Gazeteci, DIDF yönetim kurulu üyesi

Luca Stüven

Komünizm üzerine bakış açısı

Moderasyon: Stefan Huth, junge Welt Genel Yayın Yönetmeni

Saat 20.00:

Enternasyonal'i birlikte söyleme

Konferans dilleri: İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Almanca (simültane çeviri)

Program sürekli olarak güncellenecektir.