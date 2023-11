Surakarta. Die deutsche U17 hat bei der WM in Indonesien das Finale erreicht. Der Fußballeuropameister bezwang am Dienstag Argentinien in Surakarta mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 3:3 gestanden, die DFB-Auswahl darf damit vom ersten WM-Titel in dieser Altersklasse träumen. (sid/jW)