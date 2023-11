Heftige Kämpfe in Burkina Faso

Luc Gnago Soldaten aus Burkina Faso, Elfenbeinküste und Niger bei der US geleiteten Übung Flintlock (14.3.23 Elfenbeinküste)

Ouagadougou. Das Militär im westafrikanischen Burkina Faso hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen mehrere hundert Angreifer getötet. In der Stadt Djibo in der nordöstlichen Provinz Soum hätten am Sonntagabend fast 3000 Kämpfer versucht, die Stadt und das dortige Militärlager einzunehmen, wie staatliche Medien berichteten. Die Stadt hat Bedeutung für die Handelsrouten in der Sahelzone. Bei den Kämpfen seien einem vorläufigen Bericht zufolge 400 »Terroristen« getötet worden. Zu möglichen Toten und Verletzten aufseiten der Armee wurden am Montag keine Angaben gemacht. Auch in der östlichen Provinz Koulpélogo war es demnach zu heftigen Kämpfen gekommen.

In Burkina Faso haben sich wie in den Nachbarstaaten Mali und Niger Milizen ausgebreitet, von denen einige mit Al-Kaida und dem Islamischer Staat verbündet sind. Die nach einem Putsch im Jahr 2022 regierende Führung soll nur noch etwa die Hälfte des Staatsgebiets kontrollieren. (dpa/jW)