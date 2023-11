Soeren Stache/dpa Teilnehmer der Demonstration am Sonnabend in Berlin

Am Ende streikte die Technik: Als die letzte Rednerin ein paar Sätze gesagt hatte, waren die Lautsprecher auf einmal ohne Strom und die Bühne lag im Dunkeln. Viele Menschen, die am Sonnabend um 13 Uhr zu der Friedenskundgebung auf der Westseite des Brandenburger Tors gekommen waren und die kurze Demo durch das Regierungsviertel mitgemacht hatten, waren zu diesem Zeitpunkt schon wieder auf dem Weg nach Hause. Die, die nach mehr als drei Stunden bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und einbrechender Dunkelheit noch ausharrten, überbrückten die technische Panne mit dem Absingen des Protestsongs »We shall overcome«.

Die Demonstration unter dem Motto »Nein zu Kriegen – Rüstungswahnsinn stoppen – Zukunft friedlich und gerecht gestalten« war nach der bundesweiten Demo im Februar der zweite größere Versuch der unverändert am Boden liegenden deutschen Friedensbewegung, angesichts des andauernden Krieges in der Ukraine, des Kriegs- und Aufrüstungskurses der Bundesregierung und der aktuellen Zuspitzung im Nahen Osten wieder Präsenz auf den Straßen zu zeigen. Diesmal kamen weniger Menschen als im Februar – aber wenn man, wie das Sonnabend von verschiedenen Rednern betont wurde, in dieser Demonstration vor allem einen Anfang sieht, dann war der Zuspruch unter dem Strich eher ermutigend. Hier ist auch zu vermerken, dass es diesmal keine Versuche von rechts gab, sich in die Demo zu drängen. Die Organisatoren hatten vorab klargestellt, dass »Rassismus, Antisemitismus, Faschismus und alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit« bei dieser Veranstaltung »keinen Platz« haben.

Die Veranstalter, die mehr als 20.000 Teilnehmer gezählt haben (die Polizei nannte 10.000), zeigten sich in einer Mitteilung am Nachmittag zufrieden mit dem »großartigen Erfolg«. Der Tag zeige, dass die Friedensbewegung stärker werde: »Das ermutigt uns, mit noch mehr Engagement weiterzumachen.« Die Bundesregierung müsse sich für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und auch im Nahen Osten einsetzen. Mit Blick auf die Lage in Deutschland hieß es weiter: »Wir lassen uns keinen Rückfall in deutsche ›Kriegstüchtigkeit‹ aufzwingen und wenden uns entschieden gegen Hetze und Feindbildkonstruktionen von Minister Pistorius und sogenannter Experten vom Schlage Masala und Münkler.«

Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht, die am Sonnabend gleich zu Beginn der Kundgebung sprach, bezeichnete die Forderung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), Deutschland müsse »kriegstüchtig« werden, als »blanken Wahnsinn«. »Was ist nur aus dieser Partei Willy Brandts geworden«, rief sie aus. Wagenknecht kritisierte unter anderem die soeben erfolgte Aufstockung der für Waffenlieferungen an die Ukraine vorgesehenen Milliardensumme. Bei den Grünen sei kaum mehr vorstellbar, dass die Partei einmal aus der Friedensbewegung hervorgegangen sei. Mit Blick auf Außenministerin Annalena Baerbock sagte sie, »diese Frau« habe kürzlich erklärt, es sei nicht Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Waffen schweigen. Wagenknecht nannte das eine »Absurdität«. Vor dem Hintergrund der israelischen Angriffe auf den Gaza-Streifen erklärte Wagenknecht, die besondere deutsche Verantwortung für jüdisches Leben und das Existenzrecht Israels »verpflichtet uns nicht, die rücksichtslose Kriegführung der Regierung Netanjahu als Selbstverteidigung schönzureden und zu unterstützen«.

Nach Wagenknecht sprach die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz. Sie wolle das »ungenierte Kriegsgeschrei« nicht mehr hinnehmen und habe den Eindruck, dass sich die Mehrheit der Menschen weniger Kriegsrhetorik und »mehr ernstzunehmende diplomatische Aktivitäten« wünsche. »Unsere Demokratie wird nicht in der Ukraine verteidigt – genauso wenig wie damals am Hindukusch«, sagte Krone-Schmalz. Dieser Kampf finde »innerhalb unserer Landesgrenzen« statt. Dafür erhielt sie viel Applaus – auch, als sie die Hoffnung äußerte, dass junge Menschen, die derzeit mit großem Engagement gegen den Klimawandel auftreten, »das Thema Frieden entdecken«.

Nach den beiden Genannten sprachen am Sonnabend der ehemalige SPD-Bundestagabgeordnete Michael Müller, der ehemalige UN-Diplomat Michael von der Schulenburg, Iris Hefets von der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost sowie die Anwältin Nadija Samour.

Hinsichtlich der Mobilisierung lief diesmal manches anders als im Februar. Es gab in den großen Medien keine wilde Kampagne gegen die Veranstaltung und ihre angeblich »rechtsoffenen« Organisatoren; vielmehr wurde die Demo diesmal totgeschwiegen. Auch die Linkspartei, deren Führung sich im Februar an der Gegenkampagne beteiligt und aktiv demobilisiert hatte, agierte flexibler. Während die Führungsebene des Berliner Landesverbandes keinen Finger rührte, um für die Demo zu mobilisieren, tolerierte die Bundesspitze die Mobilisierung aus einzelnen Basisorganisationen und Kreisverbänden sowie die Unterstützung des ursprünglichen Aufrufs durch prominente Mitglieder der Partei. Einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden – Ates Gürpinar – sprach bei der Abschlusskundgebung. Die Parteiführung gab wenige Tage vor der Demo auch noch einen eigenen Aufruf heraus.

Ein Faktor bei dieser modifizierten Positionierung dürfte die Überlegung sein, dass jenen Genossinnen und Genossen, die mit der Partei wegen ihrer Rolle in der Kampagne gegen die Februar-Demo weiterhin hadern, etwas vorgewiesen werden muss. Das kann im Januar, wenn viele sich die Frage stellen werden, ob sie sich der neuen »Wagenknecht-Partei« anschließen oder doch in der Linkspartei bleiben, noch wichtig werden.

In den Gewerkschaftsführungen gibt man sich mit solchen taktischen Feinheiten nicht ab. Die Gewerkschaften standen am Sonnabend einmal mehr abseits. Sie riefen nicht zu der Demo auf, und bei den aus dem gewerkschaftlichen Spektrum kommenden Einzelunterzeichnern des ursprünglichen Aufrufs handelt es sich überwiegend um ehemalige Funktionäre.

Und noch etwas anderes fiel am Sonnabend auf: Abgesehen von einem Block der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine (DIDF) gab es nahezu keine sichtbare Beteiligung migrantischer Organisationen an dieser Demonstration. Eine Friedensbewegung, die die Bevölkerung tatsächlich erreichen und Massen auf die Straße bringen will, wird daran arbeiten müssen, dass sich das ändert.