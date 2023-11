Deutsche Signa-Tochter ist insolvent

Marcus Brandt/dpa

Düsseldorf. Eine Tochtergesellschaft der angeschlagenen Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko hat offenbar Insolvenz angemeldet. Die Signa Real Estate Management Germany habe beim Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag auf Konkurs gestellt, berichtete der Spiegel am Freitag. Es handele sich um eine Tochter der Signa Prime Selection, in der Signa prestigeträchtige Immobilien gebündelt hat. Der österreichischen Zeitung Standard zufolge soll am kommenden Dienstag ein Insolvenzantrag für die milliardenschwere Signa Gruppe erfolgen. (Reuters/jW)