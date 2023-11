Modekette Aachener stellt Insolvenzantrag

Oliver Berg/dpa

Dortmund. Die Modekette Aachener, die erst in diesem Jahr in sechs aufgegebene Galeria-Standorte eingezogen war, ist in finanzielle Schieflage geraten. »Wir haben Insolvenzantrag gestellt«, sagte am Freitag in Dortmund eine Sprecherin der Firma TEH Textilhandel GmbH, die hinter der Aachener steht. Das dortige Amtsgericht hat bereits einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das Unternehmen verfügt über sieben Standorte, zu denen noch sechs frühere Galeria-Häuser hinzukommen sollten: in Frankfurt, Saarbrücken, Cottbus, Coburg, Nürnberg und Leverkusen. Diese wurden nach dem Auszug von Galeria Kaufhof bereits angemietet, aber noch nicht eröffnet – nur an der Frankfurter Zeil machte ein Sportoutlet als Übergangslösung auf. Mit dem Insolvenzantrag ist nun fraglich, ob die einstigen Galeria-Häuser ihre Tore wieder öffnen. (dpa/jW)