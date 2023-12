Gällivare. Angeführt von den Skilanglaufolympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl hat es die deutsche Frauenstaffel erstmals seit fast sieben Jahren auf ein Weltcuppodest geschafft. Laura Gimmler, Hennig, Pia Fink und Schlussläuferin Carl mussten sich in Gällivare nach viermal 7,5 Kilometern als Zweite einzig Gastgeber Schweden geschlagen geben. Rang drei ging an die USA. Startläuferin Gimmler übergab am Sonntag zunächst mit etwas Rückstand als Fünfte an Hennig, die sich mit einer starken Vorstellung auf Rang zwei kämpfte. Fink fiel etwas zurück, ehe Carl noch die USA überholte und am Ende sogar Schweden angriff, zum Sieg fehlten 13,5 Sekunden. (sid/jW)