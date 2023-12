Surakarta. Paris Brunner ist bei der U-17-Fußball-WM in Indonesien zum besten Spieler des Turniers gekürt worden. Der Spieler von Borussia Dortmund war in der gesamten Endrunde einer der großen Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft. Brunner, der zuletzt zwischenzeitlich bei seinem Verein suspendiert war, war schon beim EM-Titel der deutschen Mannschaft im Sommer als bester Spieler ausgezeichnet worden. Im Sieg durch ein 4:3 im Elfmeterschießen im Endspiel gegen Frankreich war Brunner allerdings nicht alles geglückt. Einem Treffer in der regulären Spielzeit zur 1:0-Führung beim 2:2 stand ein Fehlschuss im Elfmeterschießen gegenüber. (dpa/jW)