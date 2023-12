Nantes. Ein 31 Jahre alter Fußballfan ist nach Auseinandersetzungen vor dem Erstligaspiel zwischen Nizza und Nantes tödlich verletzt worden. Am Samstag abend seien Fahrzeuge mit Fans des FC Nizza von Nantes-Anhängern attackiert worden, teilte die Staatsanwaltschaft Nantes am Sonntag mit. Dabei sei der Fan des FC Nantes zusammengebrochen und trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte gestorben. »Die allerersten forensischen Untersuchungen zeigen, dass das Opfer eine Wunde am Rücken hat, die einer Klingenwaffe entsprechen könnte«, erklärte der Staatsanwalt von Nantes laut BFM TV. »Ich kann es nicht begreifen«, sagte Nantes-Trainer Jocelyn Gourvennec: »Man besucht ein Fußballspiel, manchmal mit der Familie, und es geht um Leben und Tod. Es ist unvorstellbar.« Zuletzt kam es in Frankreich wiederholt zu gewaltsamen Zusammenstößen am Rande von Fußballspielen. (dpa/jW)