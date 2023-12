Uwe Anspach/dpa Wo sind die Grenzen? Ein »Safe-Sport-Kodex« soll helfen, problematisches Verhalten zu erkennen

Nicht nur marode und fehlende Schwimmhallen sorgen dafür, dass sich immer weniger der Jüngsten über Wasser halten können. Wie am 22. Oktober beim Präventionstag der Deutschen Triathlonunion (DTU) zu hören, hapert es auch beim Personal. Nicht nur, weil ausgebildete und fähige Trainer fehlen: Manch einer hat nach den Skandalen der jüngeren Zeit Sorge vor Verdächtigungen, mit den Schützlingen unsittlich umzugehen. Gibt es, wie manche meinen, mittlerweile gar eine »Übersensibilisierung« für das wichtige Thema sexualisierte Gewalt im Sport? Natürlich nehmen Übungsleiter ein Kind nach einer gelungenen Übung oder einem erfolgreichen Wettkampf in den Arm, geben etwa bei turnerischen Übungen nötige Hilfestellungen mit Körperkontakt oder bedanken sich auch einmal für ein Geschenk mit einem Küsschen – das alles geht, ohne die Grenzen des Ethischen zu überschreiten.

Nur: Wo verlaufen diese oft schmalen Grenzen? Was ist zu tolerieren, was umgehend zu ahnden? Ein äußerst heikles Thema, wie Sebastian David, der Erste Vorsitzende des Turn- und Sportvereins (TSV) Reinbek mit fast 2.000 Kindern und Jugendlichen in seinen Reihen beim DTU-Meeting berichtete. Seit zehn Jahren existiere dort ein »Team Kinderschutz« mit derzeit vier ausgebildeten Frauen und Männern als Ansprechpartner, um Probleme mit sexualisierter Gewalt gar nicht erst aufkommen zu lassen – was inhaltlich Sebastian David zufolge allerdings weitaus mehr umfasse und besser unter dem Begriff »Kindeswohlgefährdung« zu subsumieren wäre. Schließlich gelte es, nicht nur sexuelle Übergriffe abzuwehren, sondern zugleich die Ausübung von psychischer und seelischer Gewalt. Die »offene Kommunikation« mit Kids, Teenagern und ihren Eltern sei bei alldem der Schlüssel, betonte der Vereinsvorsitzende aus dem Osten Hamburgs. Wichtig sei in den »Grenzbereichen« die Absprache dessen, was für die Kleinen und deren Erziehungsberechtigte im Umgang mit dem sportlichen Personal »okay und akzeptabel« sei.

Man erinnere sich: Am Chemnitzer Olympiastützpunkt wurde vor bald drei Jahren mit Gabriele Frehse eine erfahrene Turntrainerin sogar entlassen, vornehmlich weil sie in der Sporthalle gegenüber ihren Sportlerinnen bisweilen zu laut und forsch auftrat. Die Wissenschaft legte erstmals 2016 eine Studie zu dieser komplizierten Materie vor mit ihrem Spektrum, das vom rhetorischen Fehlverhalten bis zur Vergewaltigung reicht, und daher äußerst differenziert zu betrachten und zu bewerten ist. Vor sieben Jahren wurden 1.799 Kaderathleten aus 57 Sportverbänden befragt. Rund ein Drittel gab seinerzeit an, schon einmal Erfahrungen mit einer Form sexualisierter Gewalt gemacht zu haben.

Im Vorjahr folgte der Forschungsbericht »Sicher im Sport«, er legte nach der Onlinebefragung von 4.000 Vereinssportlern erstmals offen, wie es um den Breitensport bestellt ist. 70 Prozent gaben an, dort schon einmal irgendeine Form von Gewalt, Grenzverletzungen oder Belästigungen erlebt zu haben. 63 Prozent berichteten von Erfahrungen mit psychischer Gewalt im Sportverein, 37 Prozent von körperlicher Gewalt, 26 Prozent von Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt ohne Körperkontakt, 19 Prozent von sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt. Für Schleswig-Holstein ergänzte Sebastian David, dass nach einer Analyse des Landeskriminalamtes in den Sportvereinen ein Viertel der Mädchen bis zum 18. Lebensjahr und etwa zehn Prozent der Jungen im selben Alter über Erlebnisse von sexualisierter Gewalt im Sportverein berichteten. Von diesen Delikten würden gerade mal zehn Prozent angezeigt. 25 Prozent der Täter seien, was sehr bedenklich ist, minderjährig.

Ernüchternde, vielsagende Daten vermeldete jüngst ebenso die Vereinigung »Athleten Deutschland«, auf deren Drängen im vorigen Jahr erstmals eine nationale Anlaufstelle für Betroffene von physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt im Spitzensport öffnete. Ihr am 20. Oktober veröffentlichter erster Jahresbericht spricht von 153 Athleten, die sich an diese Zentrale wandten. Über die Hälfte davon waren Bundeskaderathleten. Die allermeisten ersuchten auf diese Weise das erste Mal überhaupt um Hilfe, fassten Mut, sich zu äußern, überwanden Scheu und Scham. Etwa vier Fünftel der Ratsuchenden berichteten von Gewalt gegen Mädchen und Frauen – und trotzdem habe sich die dokumentierte Gewalt gegen Jungen und Männer binnen eines halben Jahres versiebenfacht, so der Geschäftsbericht von »Anlauf gegen Gewalt«. Von den 153 Athleten, die sich meldeten, seien 58 persönlich von Gewalt betroffene Personen, weitere 58 hätten Gewalt im Leistungssport beobachtet, vermutet bzw. von Untaten Dritter gewusst.

Die Einrichtung der Anlaufstelle ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem bundesweiten Zentrum für »Safe Sport«. Es soll 2026 seine Arbeit aufnehmen. Noch ist ungeklärt, ob und in welcher Höhe sich der organisierte Sport am Gesamtetat von »Safe Sport« beteiligen wird, der zwischen sechs und zehn Millionen Euro pro Jahr veranschlagt wird. Um das Projekt weiter voranzutreiben, sind im Bundeshaushalt für 2024 Mittel in Höhe von 1,25 Millionen Euro vorgesehen. Zu den wesentlichen Vorarbeiten für das Zentrum gehört, dass an der Deutschen Sporthochschule Köln bis Ende dieses Jahres ein »Safe-Sport-Kodex« ausgearbeitet wird, sprich: ein Regelwerk, mit dem sämtliche Fachverbände in den olympischen und nichtolympischen Sportarten erstmals gemeinsame, einheitliche und verbindliche Leitlinien im Umgang mit sexualisierter Gewalt und Kindeswohlgefährdung an die Hand bekommen würden.