Yevhen Titov/REUTERS Unter Beschuss: Menschen vor einem beschädigten Haus in Bachmut (9.12.2022)

Der Name Patrik Baab wird jenen etwas sagen, die das Zeitgeschehen wachsam und kritisch verfolgen. Es ist nicht lange her, da konnte man lesen, dass der NDR-Journalist seine Lehraufträge an zwei Hochschulen verlieren sollte, weil er im September 2022 im Donbass recherchiert hatte. Er konnte aber vor Gericht seine Rechte als Journalist erstreiten. Baab hat nun seine Erkundungsfahrten in die Ukraine – ein Jahr vor dem Aufenthalt im Donbass war er in der Westukraine – in einem Buch verarbeitet. Es bietet, anders als im Titel angekündigt, weit mehr als einen Reisebericht. Die Reportagen bilden das Gerüst für Ausführungen über den Krieg, über die politische Situation und die sozioökonomische Lage in der Ukraine, sowohl in den von der Regierung kontrollierten Gebieten als auch im Donbass.

Schon gleich am Anfang ruft Baab, angeregt von einem Reiseführer durch die Sowjetunion aus den 1920er Jahren, die Erinnerung an dieses vergangene System wach, indem er die bewegte Lebensgeschichte des Autors erzählt. Das erste Reisekapitel ist überschrieben »Ostwärts: Nach dem Angriff«, was mit Blick auf die anderen Kapitelüberschriften irritieren mag. Denn dann folgt »Westwärts: Vor dem Angriff«. Gemeint ist einmal der Angriff der Putschistenregierung auf die Autonomisten im Donbass, das andere Mal der Angriff der russischen Truppen.

In die Ostukraine konnte der Autor nur über Russland gelangen. Das bot die Möglichkeit, etwas über die dortige politische Stimmungslage zu erfahren. Zur Zeit der Referenden über den Anschluss an die Russische Föderation war Baab im Donbass. Was ihm die Menschen dort erzählten, macht die überwältigende Zustimmung zur Sezession plausibel. Baab selbst bekam vom Hotelfenster aus den Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Donezk mit.

Am Anfang des nächsten Kapitels nimmt Baab den Ausfall der Direktflüge nach Lwiw zum Anlass, scheinbar assoziativ auf eine geheime CIA-Aktion im Jahr 1949 und die Destabilisierungsversuche im Kalten Krieg zurückzublenden. Dann begleiten ihn die Leserinnen und Leser auf meist schlechten Landstraßen quer durch das Grenzgebiet im äußersten Westen und erfahren einiges über die Lebensverhältnisse im Land, über Agraroligarchen, die Geschäfte ausländischer Agrarkonzerne und über den Hirten Kolja, der bei einer rechten Miliz sein Auskommen und soziale Anerkennung sucht.

Im Kapitel »Südwärts: Nach dem Angriff« sind die Leserinnen und Leser mit Baab wieder im Donbass. Nachdem sie einiges über die Kämpfe der vorausgegangenen acht Jahre gelesen haben, hauptsächlich getragen von den Milizen der Volksrepubliken, werden in der Ruinenlandschaft von Mariupol die Schrecken der Schlacht um eine Großstadt vergegenwärtigt, verknüpft mit Informationen über das »Asow«-Regiment. Unzerstört ist dagegen das nächste Reiseziel, die frontnahe Stadt Melitopol, im Sommer 2023 das Ziel der gescheiterten Offensive der ukrainischen Streitkräfte. Aber es soll der Ukraine gelungen sein, in der Region »ein Untergrundnetzwerk von Guerillakämpfern aufzubauen«. Zahlen über die Verluste beider Seiten lassen Baab über die Kriegsziele nachdenken. Dann geht es zum Schluss auf die Krim. Aber dorthin gelangt Baab erst nach unerwarteten Grenzschwierigkeiten. Die 2022 annektierten Gebiete sind offenbar noch nicht so ganz Teil der Föderation.

»Jalta: Promenade der Schlafwandler« hat Baab das letzte Kapitel überschrieben, in dem er beim Betrachten des Strandlebens darüber reflektiert, wie es zu diesem verheerenden Krieg kommen konnte. Auf die beliebte Schlafwandlermetapher hätte er allerdings besser verzichtet. Oder er hätte nicht erzählen dürfen, dass die Krim eine Operationsbasis der NATO werden sollte. Er weist auch auf die »Weltmacht im Abstieg« hin, die um ihre »globale Vormachtstellung« kämpft. Und doch meint Baab: »Der Krieg hätte leicht vermieden werden können.« Die Ausführungen geraten hier etwas widersprüchlich. Nach dem Schlusskapitel sollte man das lesenswerte Buch nicht beurteilen.

Ein Lob verdient es, dass der umfangreiche Anmerkungsapparat im Internet über einen Link beim Verlag zugänglich gemacht wurde, so dass der Leser dort Quellen abrufen und prüfen kann.