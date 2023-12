Nachschlag: Blick über den Tellerrand

Mussa Qawasma/REUTERS Handgemenge zwischen Palästinensern und israelischen Siedlern in Hebron im Westjordanland (19.11.2022)

Wie weit die Berichterstattung hierzulande über den neuesten Krieg in Nahost bereits von der Regierungslinie der bedingungslosen Unterstützung für Israels Feldzug gegen die Palästinenser indoktriniert ist, wird deutlich, wenn man eine Reportage französischer Autoren zu sehen bekommt. Zwei Beiträge gestatten deutschen Zuschauern einen Blick über den Tellerrand. Im Westjordanland terrorisieren Siedlermilizen alteingesessene Beduinenfamilien, vertreiben sie von dem Land, das ihnen gehört und das sie seit Jahrzehnten bewirtschaften. Schutz durch die israelische Armee haben sie nicht zu erwarten, lediglich Aktivisten aus Israel versuchen zu helfen. Und in Amman verfolgt eine Bewohnerin von Gaza, die sich aufgrund einer Chemotherapie in Jordanien aufhält, den Horror im Küstenstreifen aus der Ferne. Lieber wäre sie zu Hause, um zusammen mit ihrer Familie zu sterben. Und ihre Tochter, die sie begleitet, hat derweil jegliche Illusionen über die Werte des Westens verloren. (mme)