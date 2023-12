Oliver Berg/dpa Alltagshelfer unterstützen Kinder, die besonders viel Zuspruch benötigen, in der Schule

Derzeit gibt es viel Lob für die knapp 700 Alltagshelfer in NRW. Denken Sie, dass Sie die Lehrer im Schulalltag entlasten können?

Ja, auf jeden Fall. An der Schalker Regenbogenschule arbeiten aktuell fünf Alltagshelferinnen. Wir sind hauptsächlich im Jahrgang eins eingesetzt, jede von uns in einer festen Klasse. Bei den Schulanfängern gibt es viele Kinder, die besonderen Zuspruch, zusätzliche Hilfestellung oder auch einfach mal ein aufmunterndes Wort benötigen. Dazu haben die Lehrkräfte oft gar nicht die Zeit.

Ihre Grundschule liegt im Arbeiterviertel Schalke in Gelsenkirchen. Wie ist die Situation an Ihrer Schule?

Rund 97 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund.

Es werden viele Kinder eingeschult, die keinen Kindergarten besucht haben und auch die Unterrichtssprache Deutsch nicht oder kaum beherrschen. Eine Reihe von Kindern kennt es gar nicht, ohne die Eltern zu sein. Daher haben wir an unserer Schule beschlossen, dass wir Alltagshelferinnen zunächst fest in den ersten Schuljahren eingesetzt werden, um genau diese Kinder besonders unterstützen zu können. Sie sind sehr unsicher und haben oft auch Angst vor der neuen Situation.

Was machen Sie konkret?

Unser Tag startet damit, dass wir die Kinder gemeinsam mit der Lehrkraft auf dem Schulhof in Empfang nehmen und in die Klasse begleiten. Dort benötigen einige Kinder Unterstützung beim Ausziehen von Schuhen und Jacken, das übernehmen wir. Im Klassenraum unterstützen wir, wie schon beschrieben, bei organisatorischen Aufgaben und nehmen uns Zeit für Kinder, die besonders viel Zuspruch benötigen. Wir begleiten sie bei den Toilettengängen und helfen beim Umkleiden zum Sportunterricht. Geht es einem Kind schlecht, rufen wir die Eltern an. Benötigen Kinder besondere Ruhe beim Arbeiten, beaufsichtigen wir sie, wenn sie in einem Nebenraum oder auf dem Flur arbeiten.

Sie machen den Kindern Mut beim Lernen, heißt es. Überfordern Sie die Kinder nicht auch?

Warum sollten wir die Kinder überfordern? Der Unterricht wird so gestaltet, dass jedes Kind auf seinem aktuellen Entwicklungsstand weiter gefördert wird. Es arbeiten nicht immer alle Kinder an denselben Aufgaben. Wir Alltagshelferinnen können dabei Mut machen, gut zureden und auch bei Dingen wie dem Austeilen oder Einsammeln von Aufgaben helfen. Das spart der Lehrkraft Unterrichtszeit, die sie dann wiederum für die Kinder nutzen kann.

Wieso haben Sie sich für diesen doch stressigen Job entschieden?

Natürlich haben wir viel zu tun, und oft benötigen auch mehrere Kinder gleichzeitig Unterstützung, aber wir bekommen auf der anderen Seite viel positive Rückmeldung von den Kindern und den Kolleginnen und Kollegen. Ich komme jeden Morgen gerne und nehme die durchaus vorhandene Hektik gerne in Kauf. Viele Kinder malen uns Bilder und bedanken sich auf diese Weise bei uns. Das hat man so in kaum einem anderen Job. Natürlich ist dafür auch ein gutes Team notwendig, in dem sich alle gegenseitig unterstützen. Das haben wir an unserer Schule.

Viele Sozialpädagogen, Referendare oder Vertretungslehrer beklagen sich, sie seien pädagogisches Personal »zweiter Klasse«. Sie müssten in dieser Logik dann ja Personal dritter Klasse sein. Ist das so?

An der Schalker Regenbogenschule schätzen wir uns alle sehr untereinander. Jeder sieht die Arbeit der anderen Professionen als wertvoll und wichtig an. Niemand gibt uns hier das Gefühl, Personal dritter Klasse zu sein, ganz im Gegenteil. Wir werden von den Klassenleitungen wertgeschätzt und erhalten jeden Tag ein Dankeschön für unseren Einsatz – sowohl von den Lehrkräften als auch von den Kindern.