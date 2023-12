Lev Radin/Pacific Press Agency/imago Lange geplant: Netanjahu präsentiert den »Neuen Nahen Osten« ohne Palästina im September vor der UNO

Sobald der Krieg gegen den Gazastreifen wiederaufgenommen wird, werde man die Angriffe auf Israel sowie auf Schiffe mit Israel-Bezug ausweiten. Dies erklärten die jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) am Donnerstag – einen Tag bevor die israelische Armee die Bombardierung Gazas nach einer einwöchigen Waffenruhe fortsetzte. Die »Militäroperationen«, so die Erklärung der Ansarollah weiter, würden auch auf solche Ziele »an Land oder auf See« ausgeweitet, die Israel nicht erwarte. Israelischen Schiffen sei die Fahrt durchs Rote Meer nicht gestattet, und man werde alles daran setzen, dies konsequent durchzusetzen. Sobald der Krieg gegen den Gazastreifen aufhöre, werde man auch die Angriffe auf Israel einstellen.

Die Ansarollah, die seit einigen Wochen israelisches Festland und Schiffe, die mit israelischen Geschäftsleuten in Verbindung gebracht werden, angreifen, agieren nicht im luftleeren Raum: Auch die irakischen Volksmobilisierungskräfte (Al-Haschd Al-Schaabi) haben am Sonnabend US-Streitkräfte in Erbil angegriffen und erklärt, erneut US-Basen in Syrien und im Irak ins Visier zu nehmen. Und die Hisbollah, für Israel die gefährlichste Partei der sogenannten Achse des Widerstands, greift wieder an der Nordgrenze an, weil Israel seit Freitag erneut den Gazastreifen bombardiert. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian kündigte am Sonnabend an, dass die Angriffe der »Achse des Widerstands« gegen Israel nun härter ausfallen würden als vor der Feuerpause.

Die Ansarollah-Angriffe auf Schiffe mit Israel-Bezug im Roten Meer, der Bab-Al-Mandab-Meerenge und dem Golf von Aden stellen eine ernste Bedrohung der handelsbasierten Wirtschaft Israels dar, das 99 Prozent der Waren über Seestraßen im- und exportiert und einen Großteil seiner Nahrungsmittel einführen muss. Am vergangenen Montag änderte ein von der israelischen Reederei Zim betriebenes Schiff seinen Kurs und umrundete Afrika in einer mehr als doppelt so langen Route über den Atlantischen Ozean und das Kap der Guten Hoffnung – ein immenser zeitlicher und finanzieller Verlust. Zusätzlich zur Gefahr durch die Ansarollah fürchtet Israel, dass die Hisbollah im Falle eines Kriegs oder einer ernsten Eskalation der Kämpfe die Häfen von Aschdod und Haifa angreifen und sogar zerstören könnte. Ins Visier genommen hatte sie die Häfen bereits während des Libanon-Kriegs im Jahr 2006.

Israel, das um die Verwundbarkeit des eigenen Seehandels weiß, plant schon seit den 1960er Jahren, initiiert von Staatsgründer David Ben Gurion, ein eigenes Kanalbauprojekt. Dieses würde direkt mit dem Suezkanal konkurrieren und wäre äußerst lukrativ. Der Suezkanal, der jährlich bis zu zehn Milliarden US-Dollar an Einnahmen einbringt und die Kontinente Europa und Asien miteinander verbindet, ist unter Kontrolle Ägyptens, das Anfang 2024 den BRICS-Staaten beitreten wird und enge Beziehungen nicht nur zum Westen, sondern auch zu Russland und China unterhält.

Das Projekt eines Ben-Gurion-­Kanals kam mit den »Abraham-Abkommen« zwischen Israel auf der einen und Marokko, dem Sudan, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen Seite wieder auf den Tisch. Im April 2021 erklärte die israelische Regierung, man wolle im Juni 2021 mit dessen Bau beginnen. Allerdings ist der Gazastreifen mit der dort regierenden Hamas ein ernstes Hindernis für das Projekt, denn der Kanal soll vom Golf von Akaba nahe der Grenze zwischen Israel und Jordanien am Gazastreifen vorbei – am direktesten und kostengünstigsten aber durch die palästinensische Enklave – bis zum Mittelmeer führen.

Zwei Wochen vor dem 7. Oktober hielt Israels Premier Benjamin Netanjahu vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Karte des von ihm angestrebten »Neuen Nahen Ostens« hoch. Demnach soll sich ein westlich kontrollierter Wirtschaftskorridor von Indien über die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Jordanien, Israel – die palästinensischen Gebiete existierten auf der Karte nicht – schließlich bis nach Europa erstrecken. Ein Projekt, das ganz im Interesse der USA wäre, die den wachsenden Einfluss der BRICS-Staaten und die Entstehung einer multipolaren Weltordnung verhindern wollen.