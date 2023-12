Wolfgang Rattay/REUTERS Ein Dauerkonflikt: Arbeiter produzieren stählernen Mehrwert, Vorstände wollen mehr Macht (Duisburg, 16.11.2023)

Die Kritik von Betriebsrat und Gewerkschaft fiel deutlich aus, nachdem am vergangenen Mittwoch im Aufsichtsrat des Konzerns Thyssen-Krupp die geplante Erweiterung des Vorstands von drei auf fünf Mitglieder durchgedrückt worden war. Es ist der erste Beschluss in der Geschichte des Gremiums, der gegen die geschlossene Ablehnung der Belegschaftsvertreter gefasst wird. Möglich wurde die Machtdemonstration der Kapitalseite durch die Nutzung der Doppelstimme des Vorsitzenden Siegfried Russwurm. »Diese Zäsur wird Spuren hinterlassen und dem bislang ausgewogenen und konstruktiven Dialog im Aufsichtsrat dauerhaft Schaden zufügen«, hieß es seitens der IG Metall. Es handle sich um einen »Kulturbruch bei der Mitbestimmung«.

Gemäß dem Beschluss werden zum Jahreswechsel der bisherige Chef des aufgelösten »Multi Tracks«-Segments, Volkmar Dinstuhl, und die Vorständin der Handelssparte, Ilse Henne, in das Führungsgremium berufen. Laut Thyssen-Krupp sollen dort künftig nicht mehr wie bisher nur die drei Querschnittsthemen Finanzen, Personal und Strategie durch die Mitglieder abgedeckt werden, sondern auch die einzelnen Sparten. So werden das Stahlgeschäft und »Decarbon Technologies« in die Zuständigkeit des erst im Juni angetretenen Konzernchefs Miguel Ángel López Borrego fallen. Dinstuhl wird die Herstellung von Autoteilen verantworten, während bei Henne das Handelsgeschäft liegt. Für die verlustreiche Sparte »Marine Systems« soll Personalvorstand Oliver Burkhard zuständig sein.

Auf Widerstand der Beschäftigten stieß die Vorstandserweiterung insbesondere vor dem Hintergrund der laufenden Kürzungsprogramme, mit denen in den vergangenen Jahren zahlreiche Arbeitsplätze an verschiedenen Standorten vernichtet wurden. »Auch ein Dutzend Vorstände werden dieses Unternehmen nicht gegen die eigenen Mitarbeitenden führen können. Wasser predigen und Wein trinken wird nicht zum Erfolg führen«, hieß es von den Belegschaftsvertretern im Aufsichtsrat. Während in den Betrieben Investitionen gestrichen würden und ein Sparpaket das nächste jage, werde der Vorstand fast verdoppelt.

Zustimmung gab es hingegen vom größten Einzelaktionär: Die Krupp-Stiftung, die 21 Prozent der Unternehmensanteile hält, ließ am Donnerstag verlautbaren, mit der neuen Vorstandsaufstellung könne das Gremium »optimal mit dem herausfordernden Umfeld umgehen«. Und der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler, frohlockte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, Thyssen-Krupp verfüge jetzt über eine starke Führung, die Mut zur Veränderung habe und offenbar auch schwierige Entscheidungen durchsetzen könne. Nun gebe es die Chance, Blockaden aufzubrechen und den Umbau des Konzerns voranzutreiben. »Es ist keine Überraschung, dass die Mitbestimmung dabei Bauchschmerzen bekommt.«

Dass der Konfrontationskurs gegenüber den organisierten Beschäftigten gerade jetzt gestartet wird, ist kein Zufall. López hatte den Aktionären im Sommer kurz nach seinem Amtsantritt weitere Entlassungen versprochen, die Kürzungsoffensive soll nach dem Jahreswechsel ausgeweitet werden. Dafür benötigt der CEO eine straffere Machtstruktur und weniger Störfeuer aus der Belegschaft – etwa, wenn es um den Teilverkauf der Stahlsparte geht, über den bereits gegen den Widerspruch der IG Metall mit Investoren verhandelt wird. Eingedampft werden soll nach dem Willen von Management und Eigentümern auch Marine Systems. Zudem liegen Kürzungspläne für die Automobilzulieferung und den Anlagenbau bereit.

Derweil spitzt sich der Konflikt um die Zukunft der Stahlindustrie nicht nur in den Aufsichtsgremien, sondern auch auf der Straße zu: Nach Ablauf der Friedenspflicht legten Beschäftigte der Salzgitter AG, von Arcelor-Mittal, DEW, Outokumpu Nirosta sowie Thyssen-Krupp in der Nacht zum Freitag die Arbeit nieder, um ihren Forderungen in den festgefahrenen Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. Die IG Metall will ein Lohnplus von 8,5 Prozent sowie den Übergang zur Viertagewoche. Bislang stellen sich die Unternehmen und ihre Verbände jedoch stur. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 11. Dezember stattfinden.