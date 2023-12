Boris Roessler/dpa Kontrolle wegen der falschen Hautfarbe: »Racial Profiling« (Symbolbild)

Ihre Einrichtung war an einer Studie zu »Racial Profiling« auf St. Pauli beteiligt, die kürzlich veröffentlicht wurde. Was ist der Hintergrund der Erhebung in dem Hamburger Kiez?

Schon seit Etablierung der »Taskforce Drogen« der Polizei 2016 hat die Polizeipräsenz im Viertel stark zugenommen. Dies war der Anlass für ein kollaboratives Forschungsprojekt der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Im Fokus stand die Frage, wie Bewohner und Betroffene diese enorm hohe Polizeipräsenz wahrnehmen. Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Gemeinwesenarbeit St. Pauli und engagierten Nachbarn haben die Professorinnen Efthimia Panagiotides und Sabine Stövesand Interviews und Beobachtungen auf St. Pauli-Süd durchgeführt, dokumentiert und ausgewertet.

Konnte die Studie den Vorwurf des »Racial Profiling« bestätigen?

Aus den Interviews und Beobachtungen ging eindeutig hervor, dass nach Hautfarbe kontrolliert wird – und das permanent. Die betroffenen schwarzen Männer haben von der Ausweglosigkeit berichtet, die sie empfinden. Einer sagte: »Wenn du schwarz bist, will die Polizei dich hier nicht sehen. Sie folgt dir, egal, ob du was Illegales gemacht hast. Du kannst wegrennen, dann kontrollieren sie dich, weil du weggerannt bist. Bleibst du stehen, kontrollieren sie dich auch.« Das zeigt, wie willkürlich die Maßnahmen sind. Nachbarn haben wiederum berichtet, dass sie schnell selbst kriminalisiert werden, wenn sie bei Kontrollen intervenieren.

Wie wurde die Studie erstellt?

Die Studie bestand aus drei Elementen: der Dokumentation der Polizeipräsenz im Viertel im Rahmen einer Beobachtungswoche, dann fünf Gruppeninterviews mit 23 aus Afrika geflüchteten Männern und 13 Interviews mit 15 Anwohnern. Die Beobachtungswoche wollten wir ursprünglich mit den Männern durchführen, die sich rund um die Balduintreppe aufhalten und maßgeblich von den Maßnahmen betroffen sind. Doch das erwies sich schnell als unrealistisch, weil diese Männer von einer solch hohen Repression betroffen sind. Deshalb haben wir das dann mit 45 Nachbarinnen und Nachbarn gemacht.

Zu welchen Ergebnissen ­kamen Sie?

Selbst für die Anwohnerinnen und Anwohner, die die Situation ja kennen, war die Intensität der polizeilichen Maßnahmen überraschend. An einem Mittwoch zum Beispiel haben wir die Treppe acht Stunden lang beobachtet. Da gab es im Schnitt alle zwölf Minuten eine Polizeistreife, oder es wurden Maßnahmen durchgeführt. Das ist schon eine enorm hohe Dichte. Anwohner sprachen von einer »polizeilichen Belagerung« des Viertels.

Was machen die Kontrollen psychologisch mit den Betroffenen?

Die Betroffenen haben von Gefühlen der Scham und des Ausgeliefertseins berichtet, sie fühlen sich vorgeführt und herabgewürdigt. Die Polizeibeamten sind oft aggressiv, nicht selten wurde auch von offen rassistischen Äußerungen berichtet. Viele Betroffene erzählten, dass Geld und Mobiltelefone konfisziert wurden ohne jegliche Quittierung. Gerade die Mobiltelefone sind häufig die einzige Kontaktmöglichkeit zu den Angehörigen in den Herkunftsländern.

Die Polizei rechtfertigt die Aktivitäten der »Taskforce Drogen« mit dem Argument, dass es erfahrungsgemäß schwarze Migranten seien, die auf St. Pauli dealten.

Es wäre fatal, wenn das ihre Argumentation ist. Wenn auf St. Pauli ein weißer Mann ein Verbrechen begeht, würde die Polizei wohl kaum losgehen und jeden Weißen auf dem Kiez kontrollieren. Wenn das das einzige Kriterium ist, muss sich die Polizei den Vorwurf gefallen lassen, dass hier rassistische Kontrollen stattfinden. Das ist nach dem Antidiskriminierungsgesetz nicht zulässig.

Welche Forderungen ergeben sich aus der Studie?

Eine ist die Abschaffung der »Taskforce Drogen« und die Verwendung der Mittel für soziale Arbeit. Anfragen der Linksfraktion haben ergeben, dass seit 2016 rund 1,1 Millionen Polizeistunden in diese Einheit geflossen sind. Wir haben das mal umgerechnet: Davon könnte man 80 Vollzeitstellen finanzieren. Wir brauchen offene Räume für Kinder und Jugendliche, niedrigschwellige Möglichkeiten für Treffen und mehr Sozialarbeiter.