Ueslei Marcelino/File Photo/REUTERS Kanzler Olaf Scholz und Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident Brasiliens, während ihres Treffens im Januar 2023

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist am Sonntag mit mehreren Kabinettsmitgliedern zu den zweiten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Berlin eingetroffen. Bei den Gesprächen, die für diesen Montag anberaumt sind, steht zunächst ein allgemeiner Ausbau der bilateralen Beziehungen auf dem Programm. Deutsche Unternehmen hoffen unter anderem auf lukrative Aufträge im Zusammenhang mit einem milliardenschweren Wachstumsprogramm, mit dem Lula die Infrastruktur des Landes ausbauen will. Das wäre eine Chance, den deutschen Rückstand vor allem gegenüber der chinesischen Konkurrenz, der zuletzt erheblich gewachsen ist, ein wenig zu verringern. Darüber hinaus soll über das Freihandelsabkommen der EU mit der Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur gesprochen werden, über das schon seit 1999 verhandelt wurde; seit 2019 ist es fertig ausgehandelt, wegen Nachforderungen der EU zum Schutz des Regenwaldes aber immer noch nicht ratifiziert.

Zwar sind inzwischen sowohl die EU als auch der Mercosur stark interessiert, den Streit um das Abkommen beizulegen. Druck macht insbesondere die deutsche Industrie, die auf einen besseren Zugang vor allem zum brasilianischen Absatzmarkt hofft. Der Forderung des Grünen-Parteitags, umwelt- sowie klimapolitische Nachbesserungen durchzusetzen, will die Bundesregierung offenbar nicht nachgeben. Sorgen hatte zuletzt Argentiniens künftiger Präsident Javier Milei hervorgerufen. Der ultrarechte Politiker hatte im Wahlkampf den Plan geäußert, aus dem Mercosur auszusteigen. Damit stand auch das Freihandelsabkommen in Frage. Die mutmaßliche künftige Außenministerin Diana Mondino hat inzwischen allerdings zu erkennen gegeben, dass Milei seine Wahlkampfaussagen brechen und an dem Abkommen festhalten wird. Wohl auch mit Blick darauf wurden Pläne abgeblasen, das Abkommen auf dem Mercosur-Gipfel am Donnerstag eilig unter Dach und Fach zu bringen – drei Tage vor Mileis Amtsantritt. Auf dem Mercosur-Gipfel könnte allerdings Bolivien als Neumitglied aufgenommen werden. Brasilien hat vergangene Woche als letzter Mercosur-Staat per Senatsvotum grünes Licht dafür gegeben.