Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Widerstand und Freiheitskampf. Lyrische Beiträge des 20. Jahrhunderts aus Österreich«, herausgegeben von Peter Ulrich Lehner, erschienen im Mandelbaum-Verlag.

Das Buch »Nachts unterm Jasmin« von Maïssa Bey, erschienen bei Kinzelbach, ­Donata, haben gewonnen: Jutta Boetel aus Boerssum und Dirk Wildenrath aus Merseburg.