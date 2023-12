RedHead Music

Das Jahr ist beinahe vergangen, und auch unsere Veranstaltungsreihe zum 50. Jahrestag des faschistischen Putsches in Chile neigt sich dem Ende zu. Bevor wir aber am 13. Januar auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2024 mit der Aufführung von »Mumien. Kantate für Rockband« von Floh de Cologne ein würdiges Finale unserer Reihe gestalten, erwartet uns eine weitere Veranstaltung in der jW-Maigalerie.

Im Gedenken an den chilenischen Dichter Pablo Neruda (1904–1973) begleiten Aruma Itzamaray und Tobias Thiele (Duo Yarawi) am 7. Dezember den Schauspieler Rolf Becker mit der Nueva Canción Chilena (dem neuen Lied Chiles) auf eine Reise durch das revolutionäre Chile. Der Kommunist, Schriftsteller und Diplomat Neruda wurde unmittelbar nach dem Putsch von der Junta im Krankenhaus ermordet. Die Sängerinnen und Sänger der Nueva Canción stellten sich – im Sinne Nerudas – gegen die faschistische Militärdiktatur unter Pinochet, gegen den Imperialismus und setzten sich für Demokratie und Menschenrechte ein. Die Lieder handeln von Unterdrückung, Widerstand und Hoffnung. Der chilenischen Junta gelang es trotz brutaler Unterdrückung nicht, die Bewegung zu zerschlagen.

Aruma Itzamaray, die 1971 in Chile geboren wurde, erlebte die Pinochet-Diktatur selbst. Früh begann sie, sich mit den Liedern der Nueva Canción auseinanderzusetzen. Auch der Liedermacher Tobias Thiele fühlt sich seit langem der Musik Lateinamerikas verbunden. Auf die Gäste warten Lieder und Texte von Pablo Neruda, Violetta Parra, Víctor Jara, Daniel Viglietti, Circe Maia und Quilapayún. Über 50 Anmeldungen haben uns bereits erreicht. Die Veranstaltung ist also fast ausgebucht.

Wer keinen Platz mehr ergattern konnte oder nicht in Berlin ist, kann den musikalischen Abend per Live­stream ab 19 Uhr auf jungewelt.de verfolgen.