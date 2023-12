Ein Skizzenbuch des romantischen Malers Caspar David Friedrich (1774–1840) ist am Donnerstag im Berliner Auktionshaus Grisebach für insgesamt gut 1,8 Millionen Euro versteigert worden. Der Wert des »Karlsruher Skizzenbuchs« war zuvor auf bis zu 1,5 Millionen Euro geschätzt worden. Das Büchlein gehörte mehr als 200 Jahre einer Familie in Karlsruhe. Nach Angaben des Auktionshauses handelt es sich um das letzte bekannte, bis heute in Privatbesitz befindliche gebundene Exemplar eines Skizzenbuchs des Künstlers. Nur sechs von insgesamt wohl 20 dieser Büchlein seien erhalten. (dpa/jW)