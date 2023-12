Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski hat in den USA eine Auszeichnung erhalten und damit seine Chancen im laufenden Trophäenwettbewerb ausgebaut. Der New Yorker Filmkritikerverband NYFCC (New York Film Critics Circle) kürte Rogowski für seine Rolle in dem Beziehungsdrama »Passages« zum besten Hauptdarsteller. Die Gewinner in zwölf Filmkategorien wurden am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgegeben. Zum besten Film kürten die New Yorker Kritiker das Historiendrama »Killers of the Flower Moon« von Regisseur Martin Scorsese. (dpa/jW)