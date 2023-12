Der Dirigent Waleri Gergijew übernimmt die Leitung des berühmten Bolschoi-Theaters ins Moskau. Der 70jährige sei für die Dauer von fünf Jahren zum Generaldirektor des größten russischen Staatstheaters ernannt worden, teilte Regierungschef Michail Mischustin am Freitag in Moskau mit. Gergijew leitet auch das ebenfalls wegen seiner Gastspiele international bekannte Mariinski-Theater in St. Petersburg und war an der Gründung mehrerer Festivals beteiligt. 2022 musste Gergijew als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker abtreten, weil er sich nicht vom Angriff Russlands auf die Ukraine distanziert hatte. (dpa/jW)