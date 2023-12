IMAGO/ITAR-TASS Die freiwilligen Produktionssenkungen der »OPEC plus« für das erste Quartal 2024 belaufen sich insgesamt auf 2,184 Millionen Barrel pro Tag

Für manche an der Börse war es ein guter Tag: Der Barrel-Preis des international wichtigsten Erdölorientierungswerts Brent bewegte sich im Laufe des Donnerstags um mehr als drei Dollar auf und ab. Innerhalb weniger Stunden waren bei geschicktem Agieren Millionengewinne möglich. Der Brent-Preis war vor der strategisch wichtigen Videokonferenz der Arbeitsgemeinschaft der erdölfördernden Länder OPEC plus auf über 84 Dollar pro Barrel gestiegen, weil zusätzliche Produktionssenkungen befürchtet wurden, die vielleicht die Preise in die Höhe getrieben hätten. Der Brent-Preis sank jedoch auf etwa 80,50 Dollar, als an die Öffentlichkeit kam, dass das Kartell sich nicht auf gemeinsame Maßnahmen verständigen konnte, sondern nur freiwillige Schritte einzelner Mitgliedsländer bekanntwurden, die nicht Teil des offiziellen Protokolls sind.

Zum ersten Mal seit mehreren Jahren enthält die Mitteilung der OPEC über die Konferenz keinen Anhang über die Förderquoten der Mitglieder. Auch die Mitteilung selbst sagt nichts darüber aus. Woher die Informationen über die Ankündigung freiwilliger Kürzungen stammen, die dennoch verbreitet wurden, ist auf den ersten Blick nicht nachzuvollziehen. Die mit den Dingen seit Jahren vertraute Journalistin Julianne Geiger stellte die Lage auf dem Onlineportal Oil Price am Donnerstag nach Ende der Videokonferenz so dar: Die angekündigten freiwilligen Produktionssenkungen der Gemeinschaft für das erste Quartal 2024 belaufen sich insgesamt auf 2,184 Millionen Barrel pro Tag, englisch abgekürzt bpd. Also grob gerechnet auf zwei Prozent des Weltverbrauchs. Den größten Anteil daran haben nach Ansicht der Autorin Saudi-Arabien, das die freiwillige Kürzung seiner Förderleistung um eine Million bpd im kommenden Jahr beibehält, und Russland, das seine Produktion bereits um 500.000 bpd gesenkt hat und um weitere 300.000 bpd – nach anderen Quellen jedoch nur um 200.000 bpd – senken will.

Nach Geigers Rechnung kommen im ersten Quartal 2024 außerdem 684.000 bpd angekündigte Förderungsverzichte einzelner Mitgliedsländer der OPEC plus hinzu. An den ersten Stellen liegen nach Geigers Angaben Irak mit einer Kürzung von 211.000 bpd, die Vereinigten Arabischen Emirate mit einer Minderung um 163.000 bpd und Kuwait mit einer Senkung seiner Ölförderung um 135.000 bpd. Es folgen Kasachstan (minus 82.000 bpd) und Algerien (minus 51.000 bpd). Im Fall der Emirate steht jedoch jetzt schon fest, dass es sich bei der Ankündigung um eine Täuschung handelt: Da die Vereinigten Arabischen Emirate gleichzeitig eine schon länger geplante und von der OPEC-plus-Gemeinschaft gebilligte Produktionssteigerung umsetzen wollen, ergibt sich insgesamt eine Senkung um nur etwa 45.000 bpd.

Ein wichtiges Ergebnis der Videokonferenz ist die offizielle Ankündigung, dass Brasilien sich ab Januar 2024 der Gemeinschaft annähern wird. Ob das sofort einen formalen Beitritt bedeuten wird, geht aus der Mitteilung der OPEC nicht eindeutig hervor. Sicher scheint aber nach übereinstimmenden Presseberichten, dass Brasilien nicht vorhat, sich den Produktionssenkungen des Kartells anzuschließen, sondern im Gegenteil eine erhebliche Steigerung plant. Mit einer Ausfuhrmenge von 1,35 Millionen bpd lag Brasilien im vorigen Jahre auf Platz zehn der erdölexportierenden Länder und strebt bis zum Jahr 2030 den vierten Platz in der Rangliste der Erdölproduzenten an. Von den relevanten erdölexportierenden Ländern der BRICS ist Brasilien das einzige, das bisher nicht der OPEC-Plus-Gruppe angehörte.

Dass die Bekanntgabe der freiwilligen Fördersenkungen vom Donnerstag die Ölpreise beeinflussen wird, ist im Moment unwahrscheinlich. Das vergleichsweise niedrige Preisniveau wird der unklaren Wirtschaftslage Chinas zugeschrieben – die in Wirklichkeit in erster Linie die Importschwäche der westlichen Staaten und deren politisch motivierte Einschränkungen des Handels mit der Volksrepublik widerspiegelt – und einer deutlich gewachsenen Produktion der nicht zur OPEC-plus-Gruppen gehörenden Staaten, an erster Stelle der USA.