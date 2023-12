Hans Blossey/IMAGO Das Baugelände »Grand Central« in Düsseldorf ist seit Jahren Spekulationsobjekt

In Düsseldorf ist vergangene Woche die Brachfläche des geplanten Stadtviertels »Grand Central« auf dem alten Postgelände geräumt worden. Wie wurde das Gelände bis dahin genutzt?

Auf dem Gelände lebten bis zu hundert wohnungslose Menschen in Zelten und selbst gebauten Verschlägen. Die gesamte Brachfläche wurde als zentraler Aufenthaltsort der lokalen Drogenszene genutzt. Die hygienischen Bedingungen waren extrem schlecht. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter taten sich schwer damit, auf dem privaten Grundstück zu arbeiten. Da es in den letzten Wochen sehr stark regnete und eine Räumung immer wahrscheinlicher wurde, verließ eine wachsende Zahl Menschen die Baustelle. Am Ende wurden nur noch sieben Personen vom Ordnungsamt vertrieben. Man hat hier den Brandschutz als Instrument genutzt, um gegen die Menschen vorzugehen.

Was passiert jetzt mit diesen Menschen?

Es gibt schon seit Jahren überhaupt kein Konzept, wie mit der lokalen Drogenszene umgegangen werden soll. Wir erleben ausschließlich Vertreibung und Repression. Entweder werden Zäune gebaut, Sitzgelegenheiten entfernt oder das Ordnungsamt ist dauerhaft auf Plätzen präsent. Es gibt keinen einzigen öffentlichen Aufenthaltsort mehr, an dem diese Menschen geduldet werden. Auch deshalb sind sie überhaupt erst in diese schreckliche Baugrube gegangen.

Wie stellen Sie sich einen geeigneten Ort für die Betroffenen vor?

Seit Jahren fordern Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, dass es einen Platz geben muss, an dem sie die Drogen gebrauchenden Menschen erreichen können. An einem solchen Platz könnte man zumindest im Falle einer Überdosis eingreifen oder im besten Fall dafür sorgen, dass die Menschen Schritt für Schritt von der Straße weg kommen und vielleicht sogar eine Entgiftung oder Therapie machen können.

Und wohin sollen aus Sicht der Stadt nun die vertriebenen Menschen ausweichen?

Erst am Morgen der Räumung sickerte langsam die Nachricht durch, welche Unterbringung die Stadt den wohnungslosen Menschen aus der Baugrube anbieten möchte. Der Räumungstermin war nur zufällig fünf Tage vor der Räumung bekannt geworden. Ein Angebot, wohin die Menschen gehen sollten, gab es da noch nicht. Es wäre die große Chance gewesen, viele nach und nach in städtische Einrichtungen unterzubringen. Dies schien aber überhaupt nicht das Ziel gewesen zu sein. Statt dessen erreichte man am Ende nur noch eine einzige Person von ehemals hundert Menschen. Die Ordnungsdezernentin äußerte sich im Anschluss darüber zufrieden.

Wie kam es überhaupt dazu, dass das Gelände zur Brachfläche wurde?

Das Gelände wurde 2015 von der Post an Catella verkauft. Das ist ein lokaler Investor, der den größten Teil des Baugrundstücks weiterverkaufte. Mit dem Gelände wurde über Jahre spekuliert. Heute gehört es der Adler Group, die nun von der Insolvenz bedroht ist. Seit Jahren gibt es in Düsseldorf eine Debatte um das »Grand Central« und weitere Grundstücke, die der Adler Group gehören. An sechs Standorten wartet die Bevölkerung auf den Bau von insgesamt circa 5.000 Wohnungen durch das Unternehmen. Doch das ist durch die Spekulation mit dem Baugrundstück vermutlich längst nicht mehr rentabel.

Sie sprechen von »politischem Totalversagen« der Verantwortlichen. Wen meinen Sie und was wurde versäumt oder falsch gemacht?

Die Stadt und der Staat insgesamt erklären sich öffentlich für machtlos im Umgang mit der Adler Group. Es gibt keine Zwangsmaßnahmen. Es werden keine Ordnungsgelder verhängt oder auch nur angedroht, geschweige denn Vorbereitungen für eine Enteignung getroffen. Wenn es um Großkonzerne geht, hören wir im besten Fall Bedauern über deren Fehlverhalten. Wenn es aber um arme, wohnungslose und suchtkranke Menschen geht, dann wird hart durchgegriffen – notfalls mit Gewalt. Manche nennen so etwas Klassenjustiz.