REUTERS/Stringer Divers und zahlreich: Wahlberechtigte reihen sich in Madhya Pradesh zur Stimmabgabe ein (17.11.2023)

Der November war ein echter Wahlmonat in Indien. Gleich fünf Regionalwahlen in teils bedeutsamen Bundesstaaten sind nicht zuletzt ein wichtiger Stimmungstest vor dem nationalen Urnengang im kommenden Mai. Nicht nur die geographische Lage auf dem Subkontinent könnte aber unterschiedlicher kaum sein. Auch sonst liegen in vielen Faktoren gefühlt Welten zwischen dem zentralindischen Madhya Pradesh, dem flächenmäßig zweitgrößten Unionsstaat mit 87 Millionen Einwohnern, und dem kleinen Mizoram im Nordosten, wo gerade einmal 1,1 Millionen Menschen leben. Chhattisgarh gehört zu den größeren Flächenstaaten mit einem besonders hohen Anteil indigener Bevölkerung und gilt bei vielen Indikatoren als rückständig, während Rajasthan (80 Millionen Einwohner) nicht nur die berühmten Festungen und prunkvollen Paläste aufzuweisen hat, sondern das Leben in den Wüstendörfern der Thar oft ausgesprochen hart ist. Und dann ist da noch Indiens jüngster Unionsstaat Telangana im Südosten, wo die teils hochmoderne IT-Metropole Hyderabad liegt, mit vielen ländlichen Gebieten im Hochland des Dekkan kontrastiert.

So divers auch die politischen Verhältnisse vor Ort sein mögen, um die es bei den Regionalwahlen in erster Linie ging: Die auf Landesebene dominanten Hindu-Nationalisten der Bharatiya Janata Party (BJP) von Premier Narendra Modi verfolgten den demokratischen Akt mit ebenso großer Erwartung wie die vielgestaltige Opposition und etliche Beobachter. Denn zumindest bestimmte Tendenzen hinsichtlich der Parlamentswahl in einem halben Jahr dürften sich ableiten lassen. Für die Regierung von Modi, seit 2014 nun knapp ein Jahrzehnt im Amt, und die BJP geht es 2024 darum, möglichst eine dritte Amtszeit zu erringen. Die geballten Oppositionskräfte wiederum wollen genau dies verhindern, befürchten sonst eine noch ungezügeltere Durchsetzung der hindu-nationalistischen Agenda auf allen Ebenen zu Lasten demokratischer Freiheiten sowie insbesondere der religiösen Minderheiten wie Muslimen und Christen. Die früher über Jahrzehnte dominante Kongresspartei (INC) als zwar gebeutelte, aber immer noch stärkste Einzelkraft des linksliberal-säkularen Lagers hat mit dem neuen INDIA-Bündnis die meisten der anderen wichtigen Oppositionsparteien eingebunden. Ein starkes Momentum in Richtung Machtwechsel fehlt aber bisher.

Die Werte der Umfrageinstitute in den Prognosen gehen auseinander: Der INC könnte demnach in Chhattisgarh und Telangana ein wichtiges Comeback erleben, die BJP wiederum in Madhya Pradesh und Rajasthan die Nase vorn haben. Shivraj Singh Chouhan, der bisherige BJP-Chefminister von MP, sprach nach der Bekanntgabe jüngster Umfrageergebnisse am Freitag bereits siegesgewiss von einem »überwältigenden neuen Mandat« für seine Partei. Aber auch INC-Veteran Digvijaya Singh geht weiterhin davon aus, dass die Kongresspartei noch eine Mehrheit in dem hart umkämpften Staat gewinnen kann. Ein weiteres INC-Schwergewicht, Nochchefminister Ashok Gehlot, kämpft in Rajasthan, zwischenzeitlich eine der letzten Bastionen der »Grand Old Party«, gegen drohenden Machtverlust.

Die Wahlergebnisse für alle fünf Bundesstaaten werden nach Auszählung am Sonntag bekannt gegeben. Die Wahlbeteiligung, heißt es in einem analytischen Beitrag des Indian Express, biete nur noch wenig Anhaltspunkte, davon Trends abzuleiten – stand früher eine höhere Beteiligung als Indiz für einen Machtwechsel, hielten jüngere Wahlen diesem Zusammenhang nicht mehr stand. In Chhattisgarh und Telangana traten laut vorläufigen Daten vom Freitag etwas weniger Menschen den (mitunter weiten und beschwerlichen) Weg ins Wahllokal an als 2018. In den übrigen drei Staaten lag die Beteiligung etwas höher als zur vorigen Wahl. Insgesamt hatte es 161 Millionen Wahlberechtigte gegeben, darunter 6,1 Millionen Jung- und Erstwähler. Gewählt wurde am 7. November in Mizoram und teils in Chhattisgarh, im Rest der dortigen Wahlkreise und in Madhya Pradesh wurde am 17. November abgestimmt. Zuletzt waren Rajasthan und (25. November) und Telangana (30. November) an der Reihe.