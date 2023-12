Reuters/Saul Loeb Expansion des Kriegspakts im Auge: Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem Amtskollegen Dmitro Kuleba und NATO-Chef Jens Stoltenberg

Die Ukraine stand im Mittelpunkt, als die NATO-Außenminister sich am Dienstag und am Mittwoch dieser Woche in Brüssel trafen. Es ging, wie so oft, um weitere Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte. Es gab, wie üblich, die Zusicherung, man werde das Land auch weiterhin unterstützen, und zwar »so lange wie nötig«. Schließlich fand zum ersten Mal ein NATO-Ukraine-Rat auf Außenministerebene statt, zu dem der ukrainische Amtskollege Dmitro Kuleba eigens angereist war. Daneben besprachen die Minister aber auch Themen, die in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle spielen, die aber mittel- bis langfristig eine erhebliche Wirkung entfalten können: unter anderem das Vorgehen der NATO in ihrer »südlichen Nachbarschaft«, und ihr Vorgehen gegen China.

Dass die NATO in ihrer »südlichen Nachbarschaft« stärkere Aktivitäten entfalten will – vom nördlichen Afrika inklusive dem Sahel über den Nahen bis in den Mittleren Osten –, hat sie auf ihrem Gipfel Mitte Juli in Vilnius beschlossen. Der Grund: Russland hat dort an Einfluss gewonnen und baut ihn weiter aus – in Mali etwa, in Libyen, rüstungsindustriell in Algerien und Ägypten, allgemein in Syrien. Im NATO-Sprech der Gipfelerklärung liest sich das so: »Russland schürt Spannungen und Instabilität in diesen Regionen.« Wie man dagegensteuern kann, das soll, so hat es der Gipfel beschlossen, der Nordatlantikrat in »einer umfassenden und tiefen Reflexion« herausfinden. Der Rat hat dazu im Oktober eine Gruppe von Experten eingesetzt, die nun einen Bericht über die Lage und konkrete Vorschläge für NATO-Handlungsoptionen verfassen wird. Vorlegen wird sie das Papier vor dem Treffen der NATO-Außenminister im April 2024. Den endgültigen Beschluss, was sie denn nun in der Großregion anstellt, will die NATO auf ihrem Jubiläumsgipfel im Juli in Washington treffen.

Einige Fixpunkte stehen schon fest. So ist die NATO mit einem Trainingseinsatz im Irak präsent; an der »NATO Mission Iraq« beteiligt sich auch die Bundeswehr. Daneben hat sie zwei Kooperationsformate gegründet: 1994 den »Mediterranean Dialogue«, in den sie Mauretanien, Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Jordanien und Israel eingebunden hat, sowie die »Instanbul Cooperation Initiative«, in deren Rahmen sie mit Kuwait, Katar, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenarbeitet sowie punktuell gemeinsame Aktivitäten mit Saudi-Arabien und Oman durchführt. Die Beziehungen sind unterschiedlich intensiv; besonders eng sind sie mit Jordanien, das seit 1995 am »Mediterranean Dialogue« beteiligt ist. Die NATO baut sie gegenwärtig aus.

Zuletzt hielt sich Ende September der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Rob Bauer, zu ausführlichen Gesprächen in Jordaniens Hauptstadt Amman auf. Bauer erinnerte daran, dass die jordanischen Streitkräfte an zahlreichen NATO-Einsätzen beteiligt waren, so etwa an den Besatzungstätigkeiten im Kosovo und in Afghanistan und am Libyen-Krieg. »Jordanische Truppen nehmen an der ›NATO Response Force‹ teil«, konstatierte Bauer und betonte nicht zuletzt die Bedeutung einer weiteren »Stärkung der Militärkooperation«. Um diese zu erreichen, hat die NATO Jordanien im Jahr 2014 zum Enhanced Opportunities Partner erklärt. Den Status haben außer ihm nur Schweden, Australien, Georgien inne sowie – nun ja, die Ukraine. Nach Bauers Besuch stattete König Abdullah II. am 6. November der NATO einen Gegenbesuch in Brüssel ab. Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte ausdrücklich die »sich vertiefende Partnerschaft« zwischen beiden Seiten.

Über ihre Kooperation mit Jordanien und ihren Einsatz im Irak hinaus bemüht sich die NATO zur Zeit auch um stärkeren Einfluss auf der Arabischen Halbinsel: dort, wo China inzwischen spürbar erstarkt und wo mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei Staaten zum 1. Januar 2024 in das BRICS-Bündnis aufgenommen werden. Vom 17. bis zum 19. November nahmen Bauer sowie der deutsche Diplomat Boris Ruge, der seit Mai 2023 als stellvertretender Generalsekretär der NATO für politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik amtiert, am »Manama Dialogue« in Bahrain teil, der wohl bedeutendsten internationalen Sicherheitskonferenz der Region, die jährlich vom International Institute for Strategic Studies (IISS) aus London durchgeführt wird. Die wichtigste Botschaft der beiden Funktionäre habe darin bestanden, dass die NATO ihre »Partnerschaften in der südlichen Nachbarschaft vertiefen« wolle, teilte das Bündnis anschließend mit. Bilaterale Treffen gab es vor allem mit Regierungsvertretern Bahrains; dort befindet sich das Hauptquartier der U.S. Fifth Fleet. Stoltenberg will, das gab er am Rande des NATO-Außenministertreffens bekannt, »in naher Zukunft« in die Golfregion reisen.

Den Versuch, den eigenen Einfluss in der arabischen Welt zu stärken, hat die NATO lange vor dem 7. Oktober 2023 gestartet; er richtet sich vor allem gegen den Einfluss Russlands, zudem gegen das Erstarken Chinas, das immer enger mit Saudi-Arabien und mit den Vereinigten Arabischen Emiraten kooperiert. Nicht zuletzt zielt er auf den Sahel – so stärkt die NATO auch ihre Beziehungen zu Mauretanien, das eine äußerst lange Wüstengrenze zu Mali hat. Und nun verändert auch noch der Krieg zwischen Israel und der Hamas den Rahmen: Während die NATO-Truppen im Irak tendentiell zu einem Ziel für Angriffe irakisch-schiitischer Milizen werden können, die in den vergangenen Wochen zuweilen US-Stützpunkte beschossen haben, gewinnt die NATO-Zusammenarbeit mit Jordanien noch mehr an Bedeutung. In Amman will das Bündnis demnächst ein Verbindungsbüro eröffnen: sein erstes in der arabischen Welt. Damit setzt sich die NATO auch jenseits ihrer Einsätze weiter in der Region fest.