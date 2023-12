Aton Chile/IMAGO Gefeiert als Mann des Dollars: Der designierte Präsident Javier Milei (19.11.2023)

Argentiniens neue Rechtsregierung will dem BRICS-Bündnis aufstrebender Schwellenländer nun doch nicht beitreten. Wie die künftige Außenministerin Diana Mondino am Donnerstag per X mitgeteilt hat, sieht das Kabinett von Präsidenten Javier Milei, das am 10. Dezember vereidigt werden soll, »keine Vorteile« in den Handelsbeziehungen mit dem bislang aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehen Block.

Argentinien gehörte zu einer Gruppe von sechs Staaten, die im August auf dem BRICS-Gipfel im südafrikanischen Johannesburg zu einer Mitgliedschaft im Bündnis ab 1. Januar 2024 eingeladen wurden. Die Erweiterung sollte für globales Gewicht sorgen. Neben Argentinien hatten sich die bisherigen BRICS-Länder auf Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als neue Kandidaten geeinigt. Derzeit repräsentiert der Block 40 Prozent der Weltbevölkerung, 24 Prozent des globalen BIP, 16 Prozent der Exporte und 15 Prozent der weltweiten Importe von Waren und Dienstleistungen. 30 Prozent der argentinischen Exporte gehen in die bisherigen fünf Mitgliedsländer.

Der scheidende Präsident Alberto Fernández hatte noch im Oktober angekündigt, dass Argentinien »den Prozess des Beitritts« eingeleitet habe. Aber »um beizutreten, muss man einen Kapitalbeitrag leisten, und dazu ist Argentinien nicht in der Lage«, begründete Mondino die Kehrtwende offiziell. Bei einem Blitzbesuch in Brasilien, das die Aufnahme seines Nachbarlands befürwortet, hatte die künftige Außenministerin ihre Absage in einem Gespräch mit Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Sonntag allerdings nicht einmal erwähnt.

Sie »verschloss damit die Tür zu den Möglichkeiten, die die BRICS-Gruppe uns in bezug auf Handel, diplomatische Zusammenarbeit, Zugang zu internationaler Finanzierung und technologischer Spitzenentwicklung eröffnete«, kommentierte die argentinische Tageszeitung Página 12 am Freitag die Absage. Ein Ziel der derzeitigen Regierung war es, durch den Beitritt Zugang zu neuen Finanzierungsformen – ohne die Bedingungen und den Druck des Internationalen Währungsfonds – zu erhalten. Die internationale Ausrichtung der künftigen Regierung lasse auch die Bedeutung der Handelsbeziehungen außer acht, die bereits mit einigen BRICS-Ländern bestehen, kritisierte die Zeitung.