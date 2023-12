Kay Nietfeld/dpa »Gehen Sie mal ran ans Bürgergeld!«: Bundeskanzler Scholz besteigt Rosinenbomber

Im Bundestag gab es am Freitag die erste Debatte über einen Nachtragshaushalt für 2023. Um die 45 Milliarden Euro müssen aus diversen Sondervermögen in den regulären Haushalt übertragen werden. So will es ein höchstrichterliches Urteil von Mitte November. Die Umbuchung macht ein Aussetzen der im Grundgesetz verankerten »Schuldenbremse« für dieses Jahr nötig, das beinahe vorbei ist. Und dafür muss nun wiederum eine Notlage festgestellt werden, auf die die Politik keinerlei Einfluss hat. Kurz gesagt hat das Verfassungsgericht die Bundesregierung dazu gezwungen, ihre Entscheidungen – von Steuergeschenken für Reiche bis zu Sanktionsmaßnahmen gegen Russland – zu einer Art Naturkatastrophe zu erklären.

»Ihre Politik macht die Menschen arm«, erklärte Gesine Lötzsch (Die Linke) in der Debatte. 5,5 Millionen Menschen hätten nicht genug Geld zum Heizen, 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche lebten in Armut – »doch davon steht überhaupt nichts in Ihrem Antrag«. Vielmehr wolle der Bundesfinanzminister nun unter selbstauferlegten Sparzwängen »mitten in der Heizperiode die Energiepreisbremsen abschaffen – das ist eine Kriegserklärung an Menschen, die sich aus Geldmangel zwischen Heizen und Essen entscheiden müssen«.

»Nananana!« mahnte eine Zwischenruferin von den Regierungsbänken, doch dieser Krieg gegen die Armen wird offen geführt, wobei Union, FDP und AfD die SPD und die Grünen vor sich her treiben. »Gehen Sie mal ran ans Bürgergeld!« griff CDU-Haushälter Mathias Middelberg in der Debatte einen Ansatz auf, den der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Pascal Kober, im Vorfeld über dpa lanciert hatte: Da die Inflationsrate neuerdings sinke, müsse der gesetzlich vorgeschriebene Inflationsausgleich beim Bürgergeld zum Januar gekürzt werden. Eine irre Argumentation, denn die Teuerung gerade des Nötigsten bleibt ja bestehen und setzt sich, wenn auch verlangsamt, fort.

Der Nachtragshaushalt soll Mitte Dezember in Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden.