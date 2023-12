Mustafa Hassona/Anadolu/picture alliance Sicherheit gibt es nicht: Menschen fliehen am Freitag aus Khan Junis im Süden des Gazastreifens

Israel hat am Freitag morgen seinen Krieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens in voller Stärke wiederaufgenommen. Als Begründung wird behauptet, dass zuvor Raketen aus dem Gebiet abgefeuert worden seien. Aus der gesamten palästinensischen Enklave wurden heftige israelische Bombenangriffe gemeldet. Damit beendete Israel abrupt die laufenden indirekten Verhandlungen mit der Hamas über eine nochmalige Verlängerung der Waffenruhe als Voraussetzung für einen weiteren Austausch von Gefangenen beider Seiten. Am Donnerstag waren acht Geiseln aus dem Gazastreifen und 30 palästinensische Gefangene freigekommen. Damit wurden seit Beginn der Feuerpause 105 der insgesamt 239 Verschleppten und 240 Gefangene freigelassen. Sprecher der Hamas wiesen der US-Regierung wegen ihrer uneingeschränkten Unterstützung der israelischen Kriegführung die Hauptschuld an der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen zu.

Durch diese wurden am Freitag auch die Hilfslieferungen von Lebensmitteln, medizinischen Gütern und Treibstoff über den einzigen offenen Grenzübergang bei der Stadt Rafah, der nach Ägypten führt, unmöglich. Wie es mit der ohnehin unzulänglichen Versorgung des Gazastreifens weitergehen soll, ist völlig ungewiss.

Offensichtlich ist aber, dass Israel eine »Intensivierung« des Krieges beabsichtigt. Am Freitag morgen wurde die Bevölkerung der Stadt Khan Junis im Südteil des Gazastreifens, darunter Zehntausende Vertriebene aus dem Norden, von den Israelis durch abgeworfene Flugblätter aufgefordert, sich sofort nach Rafah zu begeben, weil Khan Junis »eine gefährliche Kampfzone« sei. Israelische Stellen behaupten, ohne dass es dafür realistische Anhaltspunkte gibt, dass Hamas-Chef Jahja Sinwar und der Kommandeur der Hamas-Truppen, Mohammed Deif, sich in der Stadt aufhalten würden.

Die israelischen Streitkräfte scheinen jetzt vor einer verschärften Phase des Bodenkrieges zu stehen, in der große Massen der palästinensischen Bevölkerung, von der die Mehrheit bereits aus ihren Wohnungen vertrieben wurde, von Tag zu Tag mit neuen »Fluchtaufrufen« im Gazastreifen hin und her gejagt werden sollen. Die offizielle Planung des israelischen Verteidigungsministeriums geht davon aus, den Krieg noch mindestens zwei Monate lang, vermutlich aber erheblich länger, fortzusetzen.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza wurden durch die israelischen Angriffe bis Freitag mehr als 15.000 Menschen, darunter mindestens 6.150 Kinder, getötet. 36.000 Menschen wurden verletzt. Allein am Freitag meldete die Behörde bis jW-Redaktionsschluss 109 Getötete seit Ende der Waffenruhe am Morgen. Die Opferzahlen sind um ein Mehrfaches höher als in irgendeinem der früheren israelischen Feldzüge gegen den Gazastreifen. Das deutet darauf hin, dass es sich nicht um sogenannte Kollateralschäden handelt, sondern das massenhafte Töten direkter Kriegszweck ist: Das Leben im Gazastreifen soll so extrem unmöglich gemacht werden, dass eine »freiwillige« Vertreibung der Bevölkerung als humanitäre Maßnahme dargestellt werden kann.

Zugleich verdichten sich die Hinweise, dass maßgebliche israelische Stellen im Voraus die Pläne der Hamas für ihre »Offensivoperationen« am 7. Oktober kannten. Die New York Times berichtete am Donnerstag (Ortszeit) über ein 40seitiges Papier von palästinensischer Seite, das alle Einzelheiten der Aktion genau beschrieben habe und den Israelis schon vor einem Jahr in die Hände gefallen sei.