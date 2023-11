Orlando. Mit einer erneut herausragenden Leistung hat Basketballweltmeister Franz Wagner die Orlando Magic in der NBA zum achten Sieg in Serie geführt. Beim 139:120 gegen die Washington Wizards verbuchte der 22 Jahre alte Berliner am Mittwoch abend (Ortszeit) 31 Punkte. Auch sein älterer Bruder Moritz Wagner hatte mit elf Zählern wieder einen großen Anteil am Erfolg für das Team aus Florida, das nun die längste Siegesserie der Liga hat. »Wir haben Spaß miteinander«, sagte Franz Wagner nach der Partie in Orlando. (dpa/jW)