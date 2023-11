IMAGO/Eibner Europa »Die Unterstützung wird von Tag zu Tag größer«: Handelsbeschäftigte demonstrieren für mehr Lohn (Wien, 23.3.2023)

Obwohl laut Öffnungszeiten seit sieben Uhr morgens geöffnet sein sollte, sind am Donnerstag morgen die Rollläden des Interspar-Supermarktes im 22. Wiener Gemeindebezirk heruntergelassen. Davor stehen Beschäftigte mit einem Transparent: »Wir kämpfen für unseren Kollektivvertrag«. So wird es in den nächsten Tagen vielen Kunden in Österreich gehen, denn nachdem am Dienstag die bereits vierte Verhandlungsrunde für die 430.000 Angestellten und Lehrlinge im Handel gescheitert war, hat die Gewerkschaft GPA zu Warnstreiks aufgerufen.

Die Unternehmerseite sei nicht bereit gewesen, ein Angebot vorzulegen, das über der Inflationsrate von 9,2 Prozent liege, begründete die GPA den Schritt. Sechs Prozent Lohnerhöhung plus Einmalzahlung seien angesichts der hohen Teuerung ein »Affront« gegen die Beschäftigten, die teilweise nicht mehr wüssten, wie sie finanziell über die Runden kommen sollen, sagte GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger. »Dass die Arbeitgeber unser Angebot für einen sozial gestaffelten Abschluss, der die unteren Gehaltsgruppen stärker angehoben hätte, nicht aufgegriffen haben, zeigt, wie weit sie von der Lebensrealität der eigenen Beschäftigten entfernt sind«, so die Gewerkschafterin.

Martin Müllauer, Vorsitzender des Fachbereichs Handel in der GPA, ergänzte: »Die erste Welle von Warnstreiks wurde heute von der Arbeitgeberseite losgetreten. Die Unterstützung von seiten der Beschäftigten ist groß und wird von Tag zu Tag größer.«

Die Gewerkschaft hatte ihre ursprüngliche Forderung auf 9,4 Prozent mehr Gehalt sowie einen Fixbetrag von 15 Euro reduziert – eine Einigung konnte trotzdem nicht erzielt werden. Österreichweit sind 300 Betriebe von den jeweils nur zweistündigen Warnstreiks betroffen, die am Donnerstag begonnen haben und bis Sonntag andauern sollen.

Im Sozialbereich gab es diese Woche hingegen eine Einigung in einem Tarifkonflikt. In der dritten Verhandlungsrunde für die 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich wurde am Dienstag nach 16stündigen Verhandlungen ein Tarifabschluss erzielt. Die Löhne und Gehälter sowie Zulagen und Zuschläge werden um 9,2 Prozent erhöht.

»Mit dem vorliegenden Abschluss werden Arbeitnehmer finanziell entlastet«, sagte GPA-Verhandlerin Eva Scherz. Doch viele an der Basis sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Dies bestätigte auch Michael Gehmacher, Betriebsrat in Wien und Aktivist der Basisinitiative »Sozial, aber nicht blöd«, gegenüber jW am Donnerstag: »Der Abschluss ist enttäuschend. Mit Streiks wäre viel mehr dringewesen. Sehr viele Kollegen waren streikbereit und sind jetzt enttäuscht. Schade um die vergebene Chance«, so Gehmacher, der zum erweiterten Verhandlungsteam gehörte.