Rote Hilfe beklagt Eingriffe in Versammlungsfreiheit bei Palästina-Demonstrationen

Sergej Glanze/IMAGO/Funke Foto Services Solidaritätsdemonstration mit Palästina (Berlin, 11.11.2023)

Der Bundesvorstand der strömungsübergreifenden linken Schutz- und Soliaritätsorganisation Rote Hilfe protestierte in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung gegen Eingriffe in die Versammlungsfreiheit bei Solidaritätsdemonstrationen mit der palästinensischen Bevölkerung:

Seit dem erneuten Aufflammen des Nahostkrieges nach den Angriffen der Hamas auf Israel seit dem 7. Oktober, bei dem zahlreiche Zivilist*innen ermordet und verschleppt wurden, hat eine Vielzahl von Demonstrationen und Kundgebungen stattgefunden, die sich mit der notleidenden palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen solidarisieren und ein Ende des Krieges fordern. (…)

Direkt nach den Angriffen der Hamas wurden zahlreiche Versammlungen verboten, durch Auflagen erschwert oder vor Ort ad hoc aufgelöst. Auch wenn inzwischen wieder Versammlungen stattfinden konnten, hält die Tendenz zu starken Beschränkungen weiter an. Die Folge ist vor allem massive Polizeigewalt gegen Demonstrierende. Selbst Slogans wie »Free Palestine« werden verfolgt. Die Deutung obliegt bislang weiterhin den örtlichen Ordnungsbehörden.

Hierzu erklärt Anja Sommerfeld, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V.:

»Unsere Solidarität gilt allen palästinensischen und israelischen Aktivist*innen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit in diesem Konflikt einsetzen und wegen dieses fortschrittlichen Engagements kriminalisiert werden. Als Rote Hilfe unterstützen wir Linke, die von Repression betroffen sind. Hierzulande werden im Zuge des Nahostkrieges die Möglichkeiten des Protestes weiter beschränkt und die protestierende palästinensische Community sowie alle Internationalist*innen unter einen Generalverdacht gestellt.

In diesem Zusammenhang wird in Nordrhein-Westfalen auch die Frage einer «Deutschpflicht» auf Versammlungen aufgeworfen und der Bundestag will über weitere Verbote palästinensischer Organisationen beraten. Dies ist eine zutiefst rassistische Debatte, die der vor allem durch Rechtsaußenkräfte massiv verschärften Migrationsdebatte in die Hände spielt.

Der laufenden rassistischen Kampagne gegen Palästinenser*innen erteilen wir eine Absage und protestieren dagegen auf das schärfste. Wir fordern ein Ende der Versammlungs- und Sloganverbote und das Recht, für einen gerechten Frieden auf die Straße zu gehen.«

Zum Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember erklärte der queerpolitische Sprecher der Partei Die Linke Bayern, Wolfgang Schulz, am Donnerstag:

Den meisten der HIV-Infizierten – vor allem im globalen Süden – stehen keine ausreichenden Medikamente zur Verfügung. So ist der Kampf gegen HIV und AIDS ein Kampf für soziale Gerechtigkeit in der ganzen Welt. Aber auch bei uns erreichen Prävention, ausreichende Aufklärung und Beratung nicht alle gefährdeten Menschen. (…) Immer noch machen HIV-Infizierte Diskriminierungserfahrungen, aus Unkenntnis zum Beispiel oder wegen homophober Einstellungen. Das Motto dieses Jahr (»Let Communities Lead« – »Lasst die Communities führen«, jW) soll helfen, Diskriminierung zu überwinden, indem das Umfeld von besonders bedrohten Menschen miteinbezogen wird (z. B. intravenös Drogen konsumierende Menschen, Sexarbeiter*innen oder Menschen in Haft). (…)