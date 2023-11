IMAGO/MediaPunch Wessen Andenken wird überdauern? Chaplin hat den großen Diktator gespielt, Kissinger hat sie beraten (links Samir Kamoun)

Die Guten sterben jung, sagt man. Dass es Henry Kissinger vergönnt war, in Frieden und Freiheit in seinem Zuhause in Connecticut, USA eines natürlichen Todes sterben zu können, betont einmal mehr die Ungerechtigkeiten des Lebens. 100 Jahre wandelte der ehemalige US-Außenminister über den Planeten und hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Der am 27. Mai 1923 in Fürth geborene Heinz »Henry« Kissinger floh mit seiner jüdischen Familie 1938 vor den Nazis in die USA, machte Karriere in Harvard und später im Weißen Haus. Er wurde zum Architekten eines Imperiums. 1968 ernannte ihn Richard Nixon zum Nationalen Sicherheitsberater. Fünf Jahre später wurde er Außenminister und blieb das bis 1977 unter Gerald Ford. Während seiner Amtszeit ließ er die Hölle über Südostasien hereinbrechen. Neben dem Vietnamkrieg ließ er im geheimen die Flächenbombardierungen auf Laos und Kambodscha ausweiten und bereitete den Boden für die Roten Khmer. Weil Nixons Telefongespräche im Oval Office dokumentiert und einsehbar sind, weiß man, dass er dafür verantwortlich war, Nixons wohl betrunkenen Befehl »alles, was fliegt auf alles, was sich bewegt« in die Tat umsetzen zu lassen. In Chile gilt er als der Architekt des Staatsstreichs, der Pinochet an die Macht brachte und mit den Chicago Boys den Neoliberalismus unter Laborbedingungen auf das Land losließ. 1975 gaben Kissinger und Präsident Ford Indonesiens Diktator Suharto grünes Licht für die Invasion Osttimors, die in dem Moment begann, als beide die Hauptstadt Jakarta verließen. Ein Drittel der Bevölkerung Osttimors fiel dem Krieg zum Opfer, den die NATO-Staaten fleißig mit Waffen unterstützten.

Die Liste der Kriegsverbrechen, an denen Kissinger beteiligt war, zieht sich rund um den Globus. Sie füllen mehrere Bücher, wie »Kissingers langer Schatten« von Greg Grandin. Nach konservativen Schätzungen hat seine Politik drei bis vier Millionen Menschen das Leben gekostet. 1973 wurde er zusammen mit dem nordvietnamesischen Chefunterhändler Le Duc Tho für ein Waffenstillstandsabkommen im Vietnamkrieg mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Tho lehnte die Ehrung anstandshalber ab, auch weil der Krieg noch zwei Jahre weiterging, bis er mit der Niederlage der USA endete. Kissinger trug den Preis noch 50 Jahre ironiefrei vor sich her.

Nach den Enthüllungen seiner Kriegsverbrechen in Indochina durch den Whistleblower Daniel Ellsberg, der ebenfalls 2023 verstarb, sorgte Kissinger für dessen politische Verfolgung. Für ihn war er »der gefährlichste Mann in Amerika«. Ellsberg blieb frei, Kissinger auch. Niemand zog ihn je zur Verantwortung. Auf Wikileaks veröffentlichte Dokumente seiner Amtszeit bezeugen eine Ära, die sich am besten mit seinen eigen Worten beschreiben lassen: »Das Illegale erledigen wir sofort, das Verfassungswidrige dauert etwas länger.«

Wie die Welt aussähe, wenn der wohl glühendste Konterrevolutionär seines Jahrhunderts nicht gewirkt hätte, lässt sich nur ahnen. Doch wo Kissinger geht, bleiben die Worte Charlie Chaplins: »Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen.«