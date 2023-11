REUTERS/Jorge Silva Die ersten Arbeitsmigranten, die am Donnerstag nach ihrer Freilassung wieder nach Thailand zurückgekehrt sind

Die gegenwärtige befristete Waffenruhe zwischen der radikalislamischen Hamas und dem israelischen Militär im Gazastreifen, um Geiseln gegen Gefangene auszutauschen, wird auch Tausende Kilometer weiter östlich aufmerksam verfolgt – Thailand bangt um zahlreiche Staatsangehörige und jubelt, wenn in den Berichten über die Freilassung von Israelis auch die Rede davon ist, es seien Thailänder dabei. »Ich bin so glücklich, ich bin so froh, ich kann meine Gefühle gar nicht beschreiben«, sagte Thongkoon Ongkaew am Sonntag per Telefon der Nachrichtenagentur Reuters, als eine zweite Teilgruppe freikam. Ihre Enkelin habe sie im Morgengrauen angerufen und ihr mitgeteilt, dass ihr 26jähriger Sohn bei den Freigelassenen sei.

Lange war unklar, wie viele Thailänder sich unter den Geiseln befinden. Die Regierung in Bangkok hatte anfangs von 22 am 7. Oktober entführten Landsleuten gesprochen. In einem BBC-Bericht vom 25. November war von 32 die Rede, andere Medien schrieben von bis zu 54 Menschen. Zuletzt hatte es in Bangkok offiziell geheißen, dass es sich um 36 handeln soll. 23 hat die Hamas inzwischen übergeben. Zwölf von ihnen waren gleich bei den ersten, die freikamen. Manche der Angehörigen sind angesichts der Nachrichten positiv überwältigt, hatten sie ihre Lieben schon tot geglaubt, als wochenlang keine Nachricht über deren Schicksal zu ihnen durchdrang. Laut einer Mitteilung von Premierminister Srettha Thavisin seien die Freigelassenen allgemein in einem ordentlichen Zustand. Die ersten Freigelassenen trafen nach medizinischen Untersuchungen am Donnerstag in Bangkok ein.

Nach Berichten des Guardian, von Reuters und weiteren Medien waren Vertreter Thailands in Iran direkt in die von Ägypten unterstützten und von Katar koordinierten Gespräche zum Austausch involviert. Den Kontakt soll die Thai-Iran Alumni Association vermittelt haben, heißt es bei Reuters und Sky News. »Wir waren die einzigen, die seit dem Ausbruch des Krieges mit der Hamas gesprochen haben, um die Freilassung der Thais zu erbitten«, wurde Lerpong Syed, der Präsident der Vereinigung, von der britischen Nachrichtenagentur zitiert. »Wir sind niemandes Feind. Wir sind nicht Teil des Konflikts«, betonte Außenminister Parnpree Bhaiddha-Nukara, selbst den Tränen nahe, als er die Farmarbeiter traf, die sieben Wochen in Geiselhaft waren.

Doch wie kommt es, dass so viele Thailänder bei den 239 Entführten waren? An die 30.000 Menschen aus dem südostasiatischen Land, zumeist jüngere Männer aus den eher als rückständig geltenden Regionen im Norden und Nordosten des Landes, sind auf Basis einer bilateralen Vereinbarung in der israelischen Landwirtschaft tätig. Viele arbeiten gerade auf den Feldern der Kibbuzim und privater Agrarbetriebe im Süden, oft nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Sie bauen Gemüse an, sind auf Hühnerfarmen tätig oder helfen bei der Ernte auf Bananenplantagen. Beim Überfall von Hamas und anderen Palästinensergruppen am 7. Oktober gerieten sie so ins Visier. 39 Thailänder, so übereinstimmende Meldungen, sollen an diesem Tag umgekommen sein. Die Angehörigen, die keine offizielle Todesmeldung, aber auch sonst keine Nachricht von ihren Verwandten haben, bangten deshalb auch bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen mit Tausenden zivilen Toten, weil durch die Bombardements das Leben der Geiseln ebenso gefährdet war.

Angesichts der Lage sollen 3.00 thailändische Arbeitsmigranten vorfristig in ihr Heimatland zurückkehren wollen, viele andere werden indes bleiben. Wie eine Mutter dem Sender Thai PBS erzählte, erhält ihr Sohn auf einer israelischen Farm umgerechnet 80.000 Baht – das ist das Achtfache des thailändischen Mindestlohns. Wer davon nur die Hälfte heimschickt, kann seine Familie in den oft bitterarmen Dörfern Thailands, in denen es keine vergleichbaren Jobs gibt, sehr unterstützen.