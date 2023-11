IMAGO/Frank Sorge Ein Tempolimit und die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs könnten viele Millionen Tonnen CO2 einsparen

Das Timing hätte kaum besser sein können: Am Tag, an dem in Dubai die 28. UN-Klimakonferenz begann, verpflichtete das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg in einem Urteil die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz. Der elfte Senat des Gerichts hat am Donnerstag Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und des Umweltverbandes BUND stattgegeben. Weil die Klimaziele in den Sektoren Verkehr und Gebäude in den vergangenen Jahren verfehlt wurden, muss die Regierung laut Urteil Sofortprogramme beschließen, um die Emissionen für die Jahr 2024 bis 2030 zu begrenzen. DUH und BUND begrüßten das Urteil und forderten als erste Maßnahmen unter anderem ein Tempolimit und die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs.

Das Gericht bezog sich auf eine Vorgabe in Paragraph 8 des Klimaschutzgesetzes. Danach muss das zuständige Ministerium mit einem Sofortprogramm gegensteuern, wenn die für einen Sektor zulässige Menge von Klimagasen in einem Jahr überschritten wird. In den Sektoren Verkehr und Gebäude wurden die Obergrenzen sowohl 2021 als auch 2022 deutlich überschritten. Die Bundesregierung beschloss dennoch keine Sofortprogramme, sondern das Klimaschutzprogramm 2023. Dieses erfüllt nach Ansicht des OVG aber nicht die Anforderungen an ein Sofortprogramm.

Die DUH erklärte in einer Mitteilung, man habe das »nächste bahnbrechende Klimaurteil« erstritten. Es sei »der richterliche Doppelwumms für den Klimaschutz und eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung wegen ihrer katastrophalen Klimapolitik«, sagte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer des Umweltverbandes. Die Bundesregierung müsse angesichts der heute startenden Weltklimakonferenz »ein Zeichen für einen Neustart im Klimaschutz setzen«.

Als »einzige sofort wirksame Maßnahme« müsse ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen, 80 außerorts und Tempo 30 für die Stadt umgesetzt werden, so Resch. Damit ließen sich jährlich über elf Millionen Tonnen CO2 und damit ein Drittel des Fehlbetrages im Verkehrssektor einsparen. Zudem müssten die vielen klimaschädlichen Subventionen im Verkehr gestrichen werden, die die Gesellschaft jedes Jahr über 30 Milliarden Euro kosteten. »Allein mit der Abschaffung des Dienstwagenprivilegs spart die Ampelkoalition auf einen Schlag bis zu sechs Millionen Tonnen CO2 und viele Milliarden Euro«, erklärte Resch.

Für den Gebäudesektor forderte die DUH eine Sanierungsoffensive etwa für Schulen und Kindergärten. Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz sprach von einer »völlig kopflosen und verantwortungslosen Gebäudepolitik« der Bundesregierung. Deutschland steuere auf eine »riesige Zielverfehlung zu«. Diese sei »nicht nur ein klimapolitisches Desaster«, sondern nehme auch in Kauf, »dass Millionen Menschen in Deutschland ihre Energiekosten nicht mehr werden bezahlen können«.

BUND-Geschäftsführerin Antje von Broock erklärte in einer Mitteilung vom Donnerstag, das Gericht habe »dem Klimaschutz den Rücken gestärkt«. Gebäude- und Verkehrssektor brauchten ein »Klimaschutz-Update«. Von den Ministern Volker Wissing (FDP), Klara Geywitz (SPD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) erwarte sie jetzt »rasch ambitioniertere Maßnahmen, um auf Klimakurs zu kommen«. Konkret heiße das: »Tempolimit jetzt, Dienstwagenprivileg abschaffen, Steuervorteile für Diesel und Kerosin beenden und klare Vorgaben für die energetische Modernisierung von Gebäuden.«

Die Bundesregierung kann gegen das Urteil vorgehen, weil das OVG eine Revision zugelassen hat. »Damit haben wir gerechnet«, erklärte Tina Löffelsend, Abteilungsleiterin Klimaschutz beim BUND, am Donnerstag gegenüber junge Welt. Das Urteil sei dennoch ein großer Erfolg, »da das Gericht uns in allen Punkten recht gegeben hat«. Für die DUH ist das Urteil laut Mitteilung »erst der Anfang zur Korrektur der deutschen Klimapolitik«. Drei weitere Klagen des Verbands gegen die Bundesregierung sollen am 1. Februar 2024 verhandelt werden. In diesen gehe es darum, »die Regierung zum Beschluss ausreichender Klimaschutzmaßnahmen in allen Sektoren bis zum Jahr 2030 zu zwingen«.