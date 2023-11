REUTERS SUISSE Die Genfer Initiative hatte einige Leestellen, aber Israelis und Palästinenser verhandelten gemeinsam

Initiativen zur Beilegung des im Jahr 1882 wurzelnden Konflikts in Nahost ergriffen meist andere, Saudi-Arabien, die USA oder Europäer. Vor 20 Jahren jedoch waren es Vertreter der Konfliktparteien selbst, die diesen zu lösen trachteten. Schon nach den Taba-Gesprächen 2001 hatten sich Josef »Jossi« Beilin, israelischerseits federführend im Oslo-Prozess, und der frühere palästinensische Kommunikationsminister Abed Rabbo darangemacht, einen detaillierten Friedensvertrag zu entwerfen. Dieser Genfer Initiative (GI) gehörten Politiker, Wissenschaftler, Kulturschaffende, ehemalige Militär- und Geheimdienstleute, Ärzte und Forscher an. Die offizielle Internetseite führt mit Foto fast 60 Israelis und 40 Palästinenser an, Männer und Frauen.

Der Entwurf für ein »israelisch-palästinensisches Friedensabkommen« (»A Model Israeli-Palestinian Peace Agreement«) umfasst 22 Seiten und enthielt erstmals Vorschläge für die zentralen Fragen: die der Rückkehr und Entschädigung der palästinensischen Heimatvertriebenen von 1947 bis 1949, der Aufteilung Jerusalems, des Grenzverlaufs, der Aufgabe von jüdischen Siedlungen, der Freilassung palästinensischer politischer Gefangener.

Von den 17 Artikeln nehmen die Themen Sicherheit (Art. 5), Jerusalem (Art. 6) sowie Flüchtlinge (Art. 7) den größten Raum ein. Wie sehr der Entwurf ins Detail geht, soll ein Beispiel verdeutlichen: In Art. 4 (Territorium) finden sich bezüglich eines Korridors sechs Punkte, wobei gleich der erste sechs Unterpunkte aufweist. Der Anfang liest sich so: »Die Staaten Palästina und Israel sollen einen Korridor errichten, der Westjordanland und Gazastreifen verbindet. Dieser soll unter israelischer Souveränität stehen und unter palästinensischer Verwaltung (…).«

Das Kürzel, das im Text über 50 Mal auftaucht, heißt IVG und steht für Implementation and Verification Group. Diesem Gremium, für Umsetzung und Überprüfung zuständig, sollten die USA, die Russische Föderation, die EU, die UNO angehören – sowie »andere regionale und internationale Vertreter, über die sich die Konfliktparteien noch zu einigen haben«. Die Initiatoren selbst erklären ihr Leitbild (»Mission statement«) so: »(…) Die GI und unsere Arbeit zielen darauf ab, den Völkern Israels und Palästinas die Hoffnung wieder einzuflößen, dass ein Abkommen möglich ist, das den nationalen und persönlichen Interessen und Sehnsüchten beider Seiten dient. (…) Nach einem Jahrhundert der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern bietet die GI tatsächlich die Chance, (…) einen von beiden Seiten akzeptierten Frieden zu stiften, der die zentralen nationalen Interessen beider Völker gewährleistet.«

Ex-US-Präsident Jimmy Carter zeigte sich euphorisch: »Es ist unwahrscheinlich, dass wir je eine verheißungsvollere Basis für Frieden finden werden. Wir müssen uns daran erinnern, dass diese Genfer Initiative völlig kompatibel ist mit der Vision der Roadmap des Quartetts (…).« Euphorie und Skepsis, Begeisterung und Kritik – die gab es jedoch allerorten. Israelische Regierungs- wie Oppositionspolitiker warfen den GI-Autoren vor, die Sicherheit des Landes zu gefährden. »Natürlich sahen sich die Initiatoren der Genfer Initiative trotz der beispiellosen weltweiten Sympathieerklärungen vieler Regierungen heftigster innenpolitischer Kritik ausgesetzt«, urteilen Böhme/Sterzing in ihrem Buch »Kleine Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts«.

2004 kritisierte der palästinensische Gelehrte Hisham Ahmed die GI seitenlang: »Der erste Makel (…) ist philosophischer Natur, da das Abkommen vollständig die Besatzung als zentrale Ursache des Konflikts außer Acht lässt und an seine Stelle Konfrontation, Terrorismus und Krieg stellt.« Zudem setze es »alle UN-Resolutionen zu Palästina außer Kraft« und verletze »alle palästinensischen Rechte auf Eigenstaatlichkeit, Souveränität, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung«. Das schrieb der im Flüchtlingslager Dheisheh bei Bethlehem geborene Autor in APuZ, dem Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung. Zudem berge der Text »ein Rezept für einen innerpalästinensischen Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern«.

Am 3. August 2023 vermeldete Swissinfo.ch: »Schweiz beerdigt Genfer Initiative nach 20 Jahren.« Die Zeit sei reif für einen »innovativeren und effektiveren« Ansatz, erklärten die Verantwortlichen.