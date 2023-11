Chai v.d. Laage/IMAGO Schon lange dabei: Der eine Rudi Völler

Böörti Böörti Vogts! Der Terrier hatte so seine Momente. Ziemlich lange darunter: 419 Mal für Mönchengladbach auf dem Platz. Europameister 1972, Weltmeister 1974. Trainer von Deutschland, hot job in Kuwait, Schottland. Gewinn der Europameisterschaft als Trainer 1996. Vollblutsportredakteur Peter Merg: »Ja, war ganz okay für die Zeit.« Mit Kritik hatte Vogts es nicht so: »Wenn ich übers Wasser ginge, würden meine Kritiker sagen: ›Nicht mal schwimmen kann er!‹« Dafür geht gerade eine glänzende Idee aufs Konto des kleinen Mannes. Damit die EM im eigenen Haus kein weiteres Desaster wird, schlägt der 76jährige vor, Nagelsmann zum Co-Trainer zu degradieren. Weil, klar: »Teamchef muss Rudi Völler sein«, sagte er Sport-Bild (Mittwoch). Und weil, logisch: »Der Rudi hat nicht nur viel Ahnung, er verfügt vor allem über sehr viel Erfahrung – die Nagelsmann aufgrund seines Alters nicht hat.« Tja, Julian, bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als dich Tante Käthe zu fügen. Indes weiß eine andere ehemalige Spitzenkraft des deutschen Fußballs, Andreas Möller (ja, der lebt auch noch), die kühle Luft besonnener Gedanken in die hitzige Debatte zu blasen: Der 56jährige will die Niederlagen im November gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) nicht überbewertet wissen. »Wir sind besser, als es im Moment aussieht«, sagt der Europameister von 1996: »Bei der Heim-EM wird es auch kein Mentalitätsproblem geben, da brennen alle.« Sicher, Andi.