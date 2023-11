Martin Hoffmann/imago images In Erwartung einer hübschen Aufwandsentschädigung: DOSB-Präsident Thomas Weikert

Monatlich 5.000 bis 6.000 Euro Aufwandsentschädigung, wird kolportiert, erwarte Thomas Weikert künftig für seine Amtsführung als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Als sich der Jurist aus Limburg an der Lahn vor fast genau zwei Jahren zum neuen Mann an die Spitze des Dachverbandes wählen ließ, hatte er in seinen Bewerbungsreden diese Absicht mit keiner Silbe erwähnt. Jetzt kommt die Katze aus dem Sack: Am 2. Dezember in Frankfurt am Main sollen die Delegierten der DOSB-Vollversammlung über den folgenden, unscheinbar daherkommenden Passus befinden: »Es können angemessene pauschale Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Präsidiums gezahlt werden. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Einsetzung einer Ad-hoc-Kommission. Diese Ad-hoc-Kommission legt die Höhe der Aufwandsentschädigung fest.« Begründet wird der Vorstoß so: »Mit dieser Regelung soll es ermöglicht werden, dass Präsidiumsmitglieder im angemessenen Rahmen für entgangene berufliche Erträge entschädigt werden. Die Angemessenheit bezieht sich dabei auf den Aufwand für den DOSB.«

Welcher Aufwand? Wie soll er bemessen und beurteilt werden? Lauten von Kritikern umgehend erste Gegenfragen. Spätestens bis zum Votum am 2. Dezember dürfte sich in den Verbänden des olympischen und nichtolympischen Sports und bei den Landessportbünden (LSBs) Widerspruch formieren. Der Antrag derer, die mehr Eigennutz präferieren, benötigt eine Dreiviertelmehrheit. »Auf jeden Fall bei den Delegierten aus Ostdeutschland wird man mit einer solchen Idee keine Chance haben«, sagt Christian Dahms, Hauptgeschäftsführer des LSB Sachsen im Gespräch mit jW. »Wenn wir anfangen, in Gehaltsstrukturen übers Ehrenamt nachzudenken, dann gute Nacht!«

In der »Sonderwelt Fußball« treibt das »Geschäftsmodell Ehrenamt« schon länger Blüten. Fritz Keller etwa, von 2019 bis 2021 Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), wurden dafür jährlich fast eine Viertelmillion Euro zugestanden – und damit nach dem aktuellen Tageskurs beinahe so viel wie Thomas Bach, der als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) 275.000 US-Dollar bezieht. Selbst den DFB-Vizes werden stattliche Summen jenseits von 50.000 Euro gewährt. Womit der Begriff des Ehrenamts ad absurdum geführt und die Frage provoziert wird, wie das mit dem DFB-Prädikat der »Gemeinnützigkeit« vereinbar ist.

Eine Ausnahme von der Ehrenamt-Regel kann sich Christian Dahms lediglich für Präsident Thomas Weikert vorstellen und auch nur für Fälle, in denen der Mann »auf der olympischen Schiene unterwegs« ist und entsprechende Reisekosten anfallen. Nach seiner Fusion mit dem Deutschen Sportbund (DSB) im Mai 2006 hatte sich das Nationale Olympische Komitee (NOK) aufgelöst, so dass der DOSB-Präsident seither in Personalunion auch den obersten nationalen Olympier verkörpert.

Regelrecht brüskiert fühlen müssen sich vom Plädoyer für »Entlohnung« der DOSB-Spitze vor allem die Verbandsbosse in Sportarten, die traditionell nicht auf Rosen gebettet sind. Wenn er in seiner Funktion als Präsident der Deutschen Triathlon Union (DTU) mit dem Auto unterwegs sei, würden ihm pro Kilometer 30 Cent erstattet und mit der Bahn ein Ticket zweiter Klasse zugestanden. Tagegelder seien ein Fremdwort, für die Vorbereitung der Heim-WM im vergangenen Sommer in Hamburg habe er Urlaub genommen, erläutert Martin Engelhardt die gängige Praxis. »Und das ist nicht nur bei uns so. Das ist ganz selbstverständlich. Das weiß jeder vorher, wenn er sich um so ein Amt im Sport bewirbt.«

Andererseits haben bereits zahlreiche Verbände abseits des Fußballs – im Handball, Skisport, Schwimmen, Tennis oder Turnen – in ihren Regelwerken bereits »angemessene Aufwandsentschädigungen« für Präsidiumsmitglieder verankert und damit Begehrlichkeiten nun auch bei den Granden des Dachverbandes geweckt. Die Kritiker weisen darauf hin, dass dieser Antrag just zu einem Zeitpunkt auf den Tisch kommt, wo für die DOSB-Mitglieder Beitragserhöhungen ins Haus stehen. Überdies werde damit eine Satzungsänderung von 2014 konterkariert. Um die Spitzenfunktionäre zu entlasten, wurde seinerzeit beim DOSB die hauptamtliche Struktur gestärkt. Im Ergebnis gibt es heute in der Zentrale in Frankfurt fünf Sportdirektoren plus Torsten Burmester als Vorstandsvorsitzenden. »Gerade darum wurde ja der hauptamtliche Bereich erweitert, um das Ehrenamt zu entlasten«, erinnert sich Christian Dahms. Vor diesem Hintergrund sei es »unlogisch«, Präsidiumsmitglieder zu finanzieren.

Der LSB-Mann aus Leipzig ist sich mit dem DTU-Chef aus Osnabrück einig, dass »bezahltes Ehrenamt« an der Spitze fatale Signale in den gesamten organisierten Sport aussenden würde. Diese Botschaft käme an der Basis bestimmt nicht gut an. Wie soll, wenn die Großen ein »Geschäftchen« daraus machen, das klassische Ehrenamt in den zirka 90.000 Sportvereinen gestärkt, gefördert und mobilisiert werden? Schon jetzt ächzen die Vereine und klagen über personelle Vakanzen im ehrenamtlichen Bereich. »Die Bindung und Gewinnung ehrenamtlicher FunktionsträgerInnen, jugendlicher LeistungssportlerInnen sowie ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen stellen weiterhin die durchschnittlich größten Probleme für die Vereine dar«, mahnt Teil eins des Sportentwicklungsberichts (SEB) 2020 bis 2022. Das gleiche gilt für die ehrenamtlichen Schieds- und Kampfrichter. Doch »das mit Abstand größte existenzielle Problem« stelle laut SEB nach wie vor die Bindung bzw. Gewinnung von ehrenamtlichen Mitstreitern dar. Insgesamt 14,6 Prozent sämtlicher Sportvereine – jeder siebte – haben im Herbst 2020 angegeben, deshalb in ihrer Existenz bedroht zu sein.