»Diese grenzenlose Liebe zum Leben«, heißt es in dem Spielfilm »Brut«, »und die Sucht, es so lang wie möglich zu erhalten, kann durchaus als eine verächtliche Schwäche des Individuums angesehen werden.«

Regisseur und Drehbuchautor Constantin Hatz, 1989 in Wien geboren, drehte »Brut« 2017. Der Suizid seines besten Freundes lag da zwei Jahre zurück. In dem Dokumentarfilm »Störung« zeichnet Hatz nun fünf Abschnitte dieses von Schmerz und Verlust bestimmten Daseins nach. Zwei Schauspieler und drei Schauspielerinnen rezitieren Passagen aus dem schriftlichen Nachlass des Toten. Jede der fünf Episoden hat ihren Ort, ihre eigene Stimme und ihr Gesicht. Die Darsteller befinden sich immer allein vor der Kamera: Monologe grenzenloser Einsamkeit.

Zu Beginn fährt ein Lkw durch eine südosteuropäische Gebirgslandschaft. Der Fahrer spricht die Sätze, während er hinter dem Steuer sitzt oder an einem Campingtisch seine Mahlzeiten einnimmt. Es sind die Erinnerungen eines Kindes an den Jugoslawienkrieg. Soldaten drangen in das Haus der Familie ein, schlugen den Vater halbtot und verschleppten ihn. Im Flüchtlingslager schlief die Mutter anfangs nächtelang nicht. Die Tür ihrer winzigen Unterkunft ließ sich nicht abschließen. Dann stellte sie den einzigen Schrank halb geöffnet so in den Raum, dass niemand mehr das Zimmer betreten konnte, ohne Mutter und Sohn zu wecken.

Über die Stadt, in der die beiden dann sesshaft werden, erfährt der Zuschauer nur, dass sie im deutschen Sprachgebiet liegt und eine gewisse Größe haben muss. Mit der Straßenbahn sind es acht Stationen bis zur Schule. Mutter und Sohn finden eine kleine Wohnung. Möbel besorgt ihnen der Hausmeister, ein Landsmann. Tisch und Bett haben jahrelang in einem feuchten Keller gestanden. Der Sohn schämt sich wegen des muffigen Geruchs und bringt nie Spielkameraden mit nach Hause. Die Mutter geht neben ihrer Arbeit putzen und entdeckt die Möglichkeit, Katalogbestellungen auf Raten abzuzahlen. Voller Stolz zeigt der Junge nun seinen Freunden die mustergültige Katalogwohnung. Nur eine Sache fasziniert ihn noch mehr als ihre moderne Einrichtung: die neue Sprache.

In dem Deutschkurs, den er besucht, gibt es nur einen Muttersprachler, einen Legastheniker. In den Aufzeichnungen, oder zumindest im Film, wird er immer nur als »mein legasthenischer Freund« bezeichnet. Keine Ahnung, ob der »legasthenische Freund« Constantin Hatz ist. Auf jeden Fall hat ihn dieser Freund immer wieder mit Büchern versorgt, mit anspruchsvoller Literatur. Das Leben erscheint nun erträglich. Doch dann erkrankt die Mutter an Krebs. Bei einem der Besuche des Jungen im Krankenhaus ist sie schon so geschwächt, dass er weiß, er sieht sie heute zum letzten Mal. Er folgt der Aufforderung der Schwester, die Hand der Mutter zu berühren. Das würde ihr guttun.

Dem familiären Alptraum folgt der der Institutionen. Im Kinderheim versucht der Junge, sich in seine Romanwelten zu flüchten. Die Bücher, die ihm sein legasthenischer Freund schickt, gelangen jedoch nie in die Hände des Adressaten. Am Telefon liest ihm der Freund stundenlang vor.

In der Psychiatrie, in die der junge Mann nach seinem ersten Suizidversuch eingewiesen wird, gibt es wieder Schwierigkeiten mit der Lektüre. Die Anstaltsbibliothek hält nur Schwarten für den Strand bereit. Und Bücher, die er sich schicken lässt, fallen oft der therapeutischen Zensur zum Opfer. Er fragt den Arzt, ob der diese Bücher vorher vollständig lesen würde. Darauf der Doktor: »Dafür fehlt mir leider die Zeit.« Wie er dann zu seinem Urteil käme? Antwort: Ein Blick ins Internet, oder notfalls auch ein Anruf beim Verlag. – Viel Aufwand, um einem Lebensmüden die letzte Freude zu nehmen.

Da es aus verschiedenen Bundesländern Filmförderung für »Störung« gab, lässt sich im Internet einiges über Besuche bei den Dreharbeiten finden. Trotz der Schwere des Stoffs herrschte innerhalb des Teams wohl durchgängig eine angenehme Atmosphäre. Dennoch bin ich mir sicher, dass der Junge aus dem Kosovo von seinem besten Freund jeden Tag vermisst wurde. Dieses Glück hat nicht jeder.