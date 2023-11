Unrast Verlag Reden hilft manchmal

Ein großer Rundumschlag auf 182 Seiten. »Sexualität. Ein illustrierter Leitfaden« heißt der Comic. Er beginnt mit einer kurzen Geschichte des Sex. Während in der Antike das Erotische ein Teil des öffentlichen Lebens, zumindest ein Privileg der freien Bürger war, wird Lust im Mittelalter häufig als sündig begriffen. Und so fort. Meg-John Barker (Text) und Jules Scheele (Zeichnung) analysieren Sexualität als zu hinterfragendes Gesellschaftliches, was sie zweifellos ist, Zwischenmenschlichkeit und Subjektivität sind ihnen wichtig. Das Gespann kritisiert in klassischem Schwarzweiß-Underground-Comicstil die monogame Zweierbeziehung, den »Goldstandard«. In ihrem hübsch anzuschauenden Aufklärungsbuch geht es um die Erfindung von Homo- und Heterosexualität, um Identität, Polyamorie, fluide Geschlechter, Romantik und Ästhetik, Sexarbeit und Pornographie, um Sexsucht und Asexualität, Verlangen und Begehren, Dominanz und Unterwerfung, sexuelle Angst und Scham, Einvernehmlichkeit und #MeToo sowie um die »wahren Monster«: Heteronormativität, Patriarchat und Kapitalismus. Das volle Programm. Interessant auch, dass bekannte und unbekannte Aktivistinnen, Autoren sowie Expertinnen und Experten aus den Disziplinen Medizin, Soziologie, Sexpädagogik, Therapie etc. zu Wort kommen. Kann man so machen.