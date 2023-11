Toby Melville/REUTERS Sorgen seit rund 100 Jahren für schlechte Stimmung: Elgin Marbles, blöderweise nicht in Athen

Die von dem schottischen Aristokraten Thomas Bruce, 7. Earl of Elgin, vor etwas mehr als 200 Jahren von der Athener Akropolis entwendeten und nach England verschifften Bruchstücke des Parthenon-Tempels sorgen immer noch für heftige kulturpolitische Kontroversen zwischen den beiden Ländern. Am Montag ließ der britische Premierminister Rishi Sunak kurzfristig ein ursprünglich für Dienstag mittag in London geplantes Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis platzen. Der hatte in einem Interview mit dem Sender BBC – wie alle seine Vorgänger in den vergangenen Jahrzehnten – die Rückgabe der Friese verlangt, die seit 1816 zentrale Schmuckstücke der Antikensammlung des British Museum in London sind. Die britische Regierung bot statt dessen ein Treffen mit dem Vizepremier Oliver Dowden an, was die griechische Delegation ohne zu danken abgelehnt habe, meldete BBC am Abend. Die Athener Zeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) titelte am Dienstag in ihrer Onlineausgabe, das Treffen sei »im Abfluss« gelandet.

Der Streit um die als »Elgin Marbles« (Elgin-Marmore) bezeichneten Skulpturen belastet seit rund hundert Jahren die kulturellen Beziehungen zwischen London und Athen. Das British Museum steht auf dem Standpunkt, es habe seinen Teil der berühmten Figuren, die einst den Giebel des Parthenon auf einer Gesamtlänge von 160 Metern einfassten, »legal erworben«. In der Tat hatte Elgin die klassischen Schönheiten 1816 für 35.000 Pfund an die Britische Krone und deren Museum verscherbelt. Dass er sie vorher gestohlen hatte, wie griechische Regierungen und eine Vielzahl internationaler Spezialisten versichern, spielt in der Argumentation der britischen Kulturhüter eine untergeordnete Rolle. Ihr Argument: Auch in Griechenland gibt es seit 1937 ein Gesetz, das den Käufer von »unwissentlich« illegal erworbenem Kulturgut nicht für seine Handlung verantwortlich macht.

Peinlich für den aktuellen griechischen Premier ist, dass ausgerechnet sein Vater Konstantinos Mitsotakis – Ministerpräsident von 1990 bis 1993 – vor 30 Jahren selbst öffentlich des illegalen Kunstbesitzes angeklagt war. Mehr als 1.500 Antiken aus der kretischen Minoer Kultur hatte der damals dominierende rechtskonservative Politiker bei sich zu Hause gehortet – die verantwortliche Kulturministerin, seine Tochter Theodora »Dora« Bakogiannis, hatte offenbar nichts dagegen. Erst Melina Mercouri, die ihr 1994 als Teil der sozialdemokratischen Regierung des PASOK-Patriarchen Andreas Papandreou im Amt nachfolgte, verlangte die Rückgabe des minoischen Schatzes, darunter etwa das wichtige Detail eines Diadems, das in dem vom Archäologischen Museum in Heraklion ausgestellten Schmuckstück fehlte. Eine für den Mitsotakis-Clan günstige Lösung fand sich schnell: Die Antiken des »Alten« wurden – als »Sammlung Mitsotakis« deklariert – in das Museum seiner Heimatstadt Chania überführt.

Ähnliches schwebt offenbar auch den nach einem für beide Seiten einigermaßen zufriedenstellenden Kompromiss suchenden Verhandlungsführern aus London und Athen vor. Gedacht wurde in den vergangenen Jahren immer wieder einmal daran, die Marmorteile als britische »Leihgabe« für einen unbefristeten Zeitraum nach Griechenland zurückzuholen. Eine »Absurdität« in den Augen hellenischer Hardliner, ein »Risiko« für die an der Zuverlässigkeit der Griechen zweifelnden Aufseher in London. Bislang wurden Zusagen oder Versprechen allerdings eher von britischer Seite missachtet oder bei einem Regierungswechsel einfach rückgängig gemacht.

Der als besonders doppelzüngig in die neuere britische Geschichte eingegangene frühere sozialdemokratische Premier Anthony »Tony« Blair etwa hatte der damals im Athener Rathaus herrschenden Dora Bakogiannis versprochen, die Elgin Marbles 2004 zu den Olympischen Spielen mitzubringen. Daraus wurde nichts. Eine der vielen schweren Enttäuschungen, die Griechenland vom »freundschaftlich verbundenen Partner« – wie Sunak die Beziehungen zwischen den beiden Ländern am Montag charakterisierte – über die Jahrzehnte hinzunehmen hatte.