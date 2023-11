Protest gegen Einschränkungen bei Reform des Staatsangehörigenrechts

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Schon Brechts Herr K. wusste, der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen

Das Bündnis »Pass(t) uns allen«, dem unter anderem migrantische Gemeinden, antirasstische und Flüchtlingshilfsorganisationen angehören, forderte am Mittwoch in einem Aufruf zu einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor (30. November, 10 Uhr) anlässlich der ersten Lesung des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts die Abgeordneten auf, die zahlreichen darin enthaltenen Einschränkungen zurückzunehmen:

(…) Safter Çınar, Sprecher des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg: »Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist im Ergebnis enttäuschend. Es ist richtig, dass eine jahrzehntelange Forderung der migrantischen Verbände nun ins Gesetz aufgenommen werden soll: Die Mehrstaatigkeit, der sog. Doppelpass, soll auch für Bürger:innen von (nicht EU-) Drittstaaten möglich sein, und wer nach der Einbürgerung nur die deutsche Staatsbürgerschaft hat, kann in die ursprüngliche Staatsbürgerschaft zurück, ohne die deutsche zu verlieren. Beides sehr gut und wichtig, Aber: Die Einführung der Mehrstaatigkeit als Regelfall (und die Verkürzung der Aufenthaltsdauer) nützen wenig, wenn die Einbürgerungskriterien massiv verschärft werden, es für Arbeitslose keine Einbürgerungserleichterungen gibt. Die Sprach- und Gesellschaftskundetests, die eigentlich abgeschafft gehören, sollen sogar verschärft werden. Es soll eine ›Gesinnungspolizei‹ eingeführt werden, die prüfen soll, ob der Mensch die deutschen Werte schätzt und Frauen respektiert.« (…)

Konkret kritisiert das Bündnis, dass mit dem neuen Gesetz nun auch Personen, die unverschuldet in die Lage geraten sind, ihren Lebensunterhalt nicht sichern zu können – wie zum Beispiel viele Alleinerziehende, Rentner*innen, Menschen mit Behinderungen und ihre pflegenden Angehörigen – das Recht auf Einbürgerung vorenthalten wird. Durch diese Änderung wird eine Anspruchsregelung durch eine Härtefallregelung ersetzt, die absehbar nur in wenigen Fällen greifen wird. (…) Das Bündnis ist zudem enttäuscht, dass der Gesetzentwurf Staatenlose und langjährig Geduldete nach wie vor nicht berücksichtigt. Ihr Status wird in den meisten Fällen an die Kinder vererbt. (…)

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat am Mittwoch die Ampelkoalition aufgefordert, endlich die angekündigte Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) umzusetzen.

»Seit Juni brütet das Bundesministerium für Bildung und Forschung über einem Referentenentwurf der Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), aber auf den Regierungsentwurf, der für den Herbst angekündigt ist, warten wir noch immer. (…)«, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender und Hochschulexperte, mit Blick auf die (…) Bundestagsdebatte zu einer Großen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zum Thema WissZeitVG.

»Die Forderungen der GEW liegen auf dem Tisch: Dauerstellen für Daueraufgaben, verbindliche Mindestlaufzeiten für Zeitverträge, keine Befristung der Postdocs ohne Entfristungszusage, verbindlicher Nachteilsausgleich bei Sorgearbeit und körperlichen Beeinträchtigungen sowie Streichung der Tarifsperre ohne Wenn und Aber«, mahnte Keller. (…) »Gut, dass die Opposition im Parlament den Druck auf die Regierung erhöht. Wir werden jetzt im Gegenzug den außerparlamentarischen Druck erhöhen«, unterstrich Keller mit Blick auf eine laufende Petition.